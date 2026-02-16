Carreta pega fogo ao bater em guincho e interdita MG-262 por duas horas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma carreta bitrem pegou fogo na noite desta segunda-feira (16/2), na MG-262, em Mariana (MG), na Região Central de Minas, depois de bater em um veículo que realizava o serviço de guincho de um caminhão caído dentro do Rio Gualaxo no último sábado (14/2). Na ocasião, o motorista foi achado morto e submerso no rio por bombeiros mergulhadores.

O acidente de hoje aconteceu por volta das 18h, o que causou cerca de duas horas de interdição total da rodovia, segundo informado pelo Corpo de Bombeiros. Não há mais obstrução na pista.

Três pessoas ficaram feridas e foram levadas conscientes para Unidade de Pronto Atendimento de Mariana pelo Samu.

O acidente resultou em uma mancha de óleo de aproximadamente 300 metros de comprimento, o que motivou o bloqueio da pista para a devida limpeza e eliminação de riscos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local para registro da ocorrência e controle do trânsito durante os trabalhos.