Assine
overlay
Início Gerais
MARIANA

Caminhão cai de ponte na MG-262 e motorista morre afogado

Acidente aconteceu na altura de Furquim, distrito de Mariana, Região Central de Minas Gerais, neste sábado (14/2)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
14/02/2026 16:15

compartilhe

SIGA
x
O corpo do motorista, único ocupante do veículo, foi localizado por bombeiros mergulhadores
O corpo do motorista, único ocupante do veículo, foi localizado por bombeiros mergulhadores crédito: Reprodução CBMMG

Um caminhão caiu de uma ponte na MG-262, na altura de Furquim, distrito de Mariana, Região Central de Minas, neste sábado (14/2). O corpo do motorista, único ocupante do veículo, foi localizado por bombeiros mergulhadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor teria perdido o controle da direção do caminhão. Em seguida, o veículo teria invadido o acostamento e atravessado a vegetação marginal antes de cair no Rio Gualaxo. 

O veículo ficou totalmente submerso. Segundo os bombeiros, o caminhão transportava carnes empacotadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima não foi identificada e, conforme última atualização enviada pelo CBMMG, a operação de retirada do corpo ainda estava em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente caminhao mg-262 motorista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay