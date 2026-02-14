Caminhão cai de ponte na MG-262 e motorista morre afogado

Um caminhão caiu de uma ponte na MG-262, na altura de Furquim, distrito de Mariana, Região Central de Minas, neste sábado (14/2). O corpo do motorista, único ocupante do veículo, foi localizado por bombeiros mergulhadores.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor teria perdido o controle da direção do caminhão. Em seguida, o veículo teria invadido o acostamento e atravessado a vegetação marginal antes de cair no Rio Gualaxo.

O veículo ficou totalmente submerso. Segundo os bombeiros, o caminhão transportava carnes empacotadas.

A vítima não foi identificada e, conforme última atualização enviada pelo CBMMG, a operação de retirada do corpo ainda estava em andamento.