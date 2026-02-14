Assine
Motociclista bate em três carros e congestiona trânsito no Barreiro

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (14/2), na Via do Minério, Região do Barreiro, em Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/02/2026 13:59 - atualizado em 14/02/2026 14:10

Segundo o próprio motociclista, ele fez uma conversão proibida e acabou batendo no carro prata, que o jogou contra os outros dois veículos
Segundo o próprio motociclista, ele fez uma conversão proibida e acabou batendo no carro prata, que o jogou contra os outros dois veículos crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A. Press

Um motociclista se envolveu em um acidente com três carros na tarde deste sábado (14/2), na Via do Minério, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo o próprio motociclista, ele fez uma conversão proibida e acabou batendo no carro prata, que o jogou contra os outros dois veículos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem se queixava de dores nas costas e na barriga, o que estava ocasionando náuseas. Um policial militar parou para ajudar.

Motoristas que passarem pela região precisam ter paciência, já que o acidente ocupa duas faixas da via.

