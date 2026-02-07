Acidente com micro-ônibus deixa 12 mortos no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um acidente com um micro-ônibus no nordeste do Afeganistão neste sábado (7), informou a polícia provincial em um comunicado.

Devido a uma "estrada muito danificada", o veículo "saiu da pista e caiu em um precipício", informou um porta-voz da polícia da província de Badakhshan, acrescentando que as vítimas são "homens, mulheres e crianças".

Os acidentes rodoviários são frequentes no Afeganistão, em parte devido ao mau estado de conservação das vias após décadas de conflito, à imprudência dos motoristas e à falta de regulamentação.

Em agosto de 2025, 78 pessoas, incluindo 19 crianças, morreram na colisão de um ônibus com um caminhão e uma moto no oeste do país.

No mesmo mês, pelo menos 25 pessoas morreram e 27 ficaram feridas quando um ônibus capotou na província de Cabul.

