Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acidente com micro-ônibus deixa 12 mortos no Afeganistão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/02/2026 11:41

compartilhe

SIGA

Pelo menos 12 pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um acidente com um micro-ônibus no nordeste do Afeganistão neste sábado (7), informou a polícia provincial em um comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Devido a uma "estrada muito danificada", o veículo "saiu da pista e caiu em um precipício", informou um porta-voz da polícia da província de Badakhshan, acrescentando que as vítimas são "homens, mulheres e crianças". 

Os acidentes rodoviários são frequentes no Afeganistão, em parte devido ao mau estado de conservação das vias após décadas de conflito, à imprudência dos motoristas e à falta de regulamentação. 

Em agosto de 2025, 78 pessoas, incluindo 19 crianças, morreram na colisão de um ônibus com um caminhão e uma moto no oeste do país.

No mesmo mês, pelo menos 25 pessoas morreram e 27 ficaram feridas quando um ônibus capotou na província de Cabul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-qb/pbt/iw/pt/eg/meb/yr

Tópicos relacionados:

acidente afeganistao transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay