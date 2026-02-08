Assine
ACIDENTE

Motociclista sofre amputação do braço em colisão com carro

A batida ocorreu em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, neste domingo (8/2)

Laura Scardua
08/02/2026 22:32

Uma colisão entre uma moto e um carro, ocorrida neste domingo (8/2), provocou a amputação do braço esquerdo do motociclista envolvido crédito: Reprodução CBMMG

Uma colisão entre uma moto e um carro, ocorrida neste domingo (8/2), provocou a amputação do braço esquerdo do motociclista envolvido. O acidente foi registrado em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A corporação, que foi acionada para o atendimento da ocorrência, informa que o piloto da moto também teve trauma torácico. Ele foi encontrado consciente, mas confuso. A vítima foi conduzida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro do hospital regional. O motociclista não foi identificado.

Ainda segundo o CBMMG, o motorista do carro, um Fiat Uno, foi encontrado consciente, mas confuso. Ele apresentava escoriações leves e foi conduzido ao pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros. 

A dinâmica do acidente não foi detalhada. O Corpo de Bombeiros informou apenas que a colisão ocorreu na via de acesso ao Arraial dos Afonsos, área rural de Patos de Minas. A corporação foi acionada por volta de 12h30. 

Em registro divulgado pelo CBMMG, é possível ver o carro tombado e com danos na parte da frente, lateral e em cima do veículo — o que pode indicar que o automóvel capotou. O para-brisa e o para-choque ficaram totalmente destruídos. Na imagem, a motocicleta aparece caída na via e também danificada. 

