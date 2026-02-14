Um em cada quatro desfiles de blocos previstos não vai sair em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Dos 667 desfiles de blocos cadastrados para o carnaval de Belo Horizonte, efetivamente 499 (75%) conseguirão colocar seus batuques e fantasias nas ruas de Belo Horizonte até o momento.

A informação é da coronel Amanda Cristina Miranda, comandante do 1º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

"O restante acabou tendo algum cancelamento, mas, de qualquer forma, seriam 617 blocos que fariam mais de um desfile em momentos diferentes e todos foram contatados em reuniões, vistorias e apoio do efetivo total, já que ninguém está de férias para auxiliar na segurança", disse a oficial.



Só neste sábado (14/2), primeiro dia oficial da folia, estão previstos 68 blocos em todas as regionais de Belo Horizonte, sendo que 29 acabaram cancelando suas apresentações.



Com o tema “Tecnologia do delírio”, o Então, Brilha! abriu o carnaval oficial de Belo Horizonte, no começo desta manhã de sábado. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte é de que mais de 200 mil pessoas acompanharam o bloco.



Sobre blocos clandestinos, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), criticou as agremiações e frisou que não são apoiadas.

"Teve até um bloco que praticou intolerância religiosa e não tem qualquer relação com o nosso carnaval. Enquanto eu for prefeito, esse bloco não vai poder se credenciar, pois atacou uma igreja. Nós sempre tomamos todo o cuidado para que o carnaval seja até de quem não gosta de carnaval. Sem banheiros nos arredores de igreja, com todo cuidado e tolerância", afirma o prefeito.





Organização dos blocos em BH



