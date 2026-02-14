Homem é preso por importunação sexual no carnaval de BH

Um homem de 26 anos foi preso por importunação sexual durante o desfile do “Bloco Fúnebre”, na madrugada deste sábado (14), na Rua Mata da Corda, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Testemunhas relataram que ele teria passado a mão nas partes íntimas de duas foliãs sem consentimento.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), os militares foram acionados por volta das 2h20 por foliões que presenciaram o ato e detiveram o suspeito até a chegada da polícia.

No local, a vítima, também de 26 anos e gestante, relatou que estava caminhando quando o homem se aproximou e tocou suas partes íntimas. Em seguida, ele teria feito o mesmo com outra mulher, que não quis prestar depoimento. Uma das testemunhas é irmã da vítima, que também confirmou a versão da jovem.

Para os militares, o homem se apresentou como estudante e morador do município de Nepomuceno, na Região Sul do estado, e afirmou que veio para a capital participar das festividades de carnaval e que costuma se hospedar em um hotel próximo à Avenida Afonso Pena, no Centro da cidade. Não negou o fato e disse que estava arrependido.

Ainda segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e disse ter sido agredido por diversas pessoas. Ele foi levado ao Hospital Odilon Behrens, onde recebeu atendimento médico.

Em seguida, ele e a vítima foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital. Segundo a Polícia Civil (PCMG), o suspeito foi ouvido e preso em flagrante pelo crime de importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges