Veja o 'gabarito do carnaval' do presidente Lula

Presidente deve acompanhar eventos em Recife, Salvador e Rio de Janeiro ao longo do fim de semana, entre agendas culturais e compromissos institucionais

Ana Mendonça
Repórter
14/02/2026 09:10

Lula segue sem um candidato definido para disputar o governo de Minas
Lula segue sem um candidato definido para disputar o governo de Minas crédito: EVARISTO SÁ/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um carnaval dividido entre compromissos culturais e agendas institucionais em três dos principais polos da folia no país. A previsão é de passagens por Recife, Salvador e Rio de Janeiro ao longo do fim de semana.

A primeira parada será em Recife, onde o presidente deve acompanhar o desfile do Galo da Madrugada. O bloco, um dos maiores do mundo, leva neste ano um tema voltado à preservação ambiental e à valorização das riquezas naturais do país. Lula deve assistir à programação ao lado de autoridades locais e aliados.

Ainda no sábado, o presidente segue para Salvador. Na capital baiana, a agenda prevê presença em um camarote institucional para acompanhar o Trio da Cultura no circuito Barra-Ondina. O desfile será liderado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, com participações musicais. A tendência é de que Lula apenas observe a passagem do trio, sem subir ao palco.

No domingo, a programação se encerra no Rio de Janeiro. O presidente deve assistir aos desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, com presença confirmada na apresentação da escola Acadêmicos de Niterói. A agremiação levará à avenida um enredo inspirado na trajetória pessoal e política de Lula, desde a infância no Nordeste até a chegada à Presidência da República.

