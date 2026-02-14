Assine
DIA DE BRILHAR

Então, Brilha! abre o carnaval e colore as ruas de BH; veja fotos

Bloco saiu ao amanhecer, reuniu centenas de foliões de rosa e dourado, abriu o desfile à capela e marcou o início da folia na capital

  • O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha
    O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Respeite o espaço das outras pessoas
    Respeite o espaço das outras pessoas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura
    A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH
    Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O trio contará com a participação de Jeffim Dabazi, Deh Muss e Myro Rizoma
    O trio contará com a participação de Jeffim Dabazi, Deh Muss e Myro Rizoma Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos
    O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • A porta estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos
    A porta estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Foliões colorem as ruas usando rosa e dourado, as cores do bloco
    Foliões colorem as ruas usando rosa e dourado, as cores do bloco Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • O bloco fará o seu trajeto de costume pela avenida do Contorno, a dispersão está marcada para às 11h na Praça da Estação.
    O bloco fará o seu trajeto de costume pela avenida do Contorno, a dispersão está marcada para às 11h na Praça da Estação. Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile
    Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Então, Brilha! Deixa a Gira Girar no Centro de BH
    Então, Brilha! Deixa a Gira Girar no Centro de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
