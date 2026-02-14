DIA DE BRILHAR
Então, Brilha! abre o carnaval e colore as ruas de BH; veja fotos
Bloco saiu ao amanhecer, reuniu centenas de foliões de rosa e dourado, abriu o desfile à capela e marcou o início da folia na capital
-
O bloco abriu o desfile, à capela, ao som de O Homem Falou, do mineiro Gonzaguinha Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
Respeite o espaço das outras pessoas Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
-
O trio contará com a participação de Jeffim Dabazi, Deh Muss e Myro Rizoma Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
A porta estandarte do bloco, vereadora Jhulia Santos, disse que o desfile deste ano celebra a loucura de todos Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
-
Foliões colorem as ruas usando rosa e dourado, as cores do bloco Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
O bloco fará o seu trajeto de costume pela avenida do Contorno, a dispersão está marcada para às 11h na Praça da Estação. Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
Desde o nascer do dia, centenas de foliões chegavam de todos os cantos para o desfile Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
-
-
Então, Brilha! Deixa a Gira Girar no Centro de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press