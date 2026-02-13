Ciro Nogueira e Rueda defendem Toffoli: 'Querem a população contra ele'

Em nota conjunta, Ciro Nogueira e Antonio Rueda presidentes, respectivamente, do União Brasil e do Progressistas - partidos unidos em federação -, declararam apoio ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O posicionamento veio após o magistrado deixar a relatoria do caso do Banco Master em meio a acusações de envolvimento com o dono da instituição, Daniel Vorcaro. Após sorteio, André Mendonça passou a ser o relator.

“A Federação União Progressista manifesta sua preocupação com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa, que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição”, diz a nota.

Toffoli fora do caso Master

A decisão de Toffoli de deixar a relatoria do caso Master veio durante reunião dos dez ministros do STF nessa quinta-feira (12/2). O movimento tenta estancar uma crise que assola o Supremo.

“Neste momento é essencial nos atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo o que ele fez e faz pelo País enquanto ministro no STF”, ponderou a federação.

O texto de Nogueira e Rueda afirma que o “atentado” contra o ministro é um ataque aos “pilares do nosso próprio sistema democrático”.

“A Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai, mais uma vez, prevalecer”, concluem.

