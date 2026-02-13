Assine
CASO MASTER

Ministros do STF acreditam que Toffoli gravou reunião privada

Encontro terminou com a decisão de retirar o ministro da relatoria do caso Master. Sorteio definiu André Mendonça como novo relator do processo

AM
Andrei Megre
13/02/2026 16:35

Dias Toffoli se declara suspeito em ação com filho de seu braço direito
Dias Toffoli está sob pressão no Supremo crédito: Platobr Nacional

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que Dias Toffoli gravou o áudio da reunião privada da Corte nessa quinta-feira (12/2), que discutiu a crise sobre o processo do Banco Master.

A informação é da jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo. Ela afirma que a suspeita surgiu após o site Poder360 reproduzir de forma literal diálogos da reunião sigilosa, em que estavam presentes apenas os 10 ministros do Supremo.

Toffoli, contudo, negou que tenha gravado ou até mesmo relatado a reunião para qualquer pessoa. Segundo Bergamo, a situação causou “perplexidade e desconforto” entre os magistrados.

Matéria sobre a reunião

A reportagem do Poder360 transcreve falas literais dos ministros ao longo da reunião, que foi marcada por grande “tom político”, conforme o portal.

“Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo nesse caso Master aqui no STF que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar”, disse Gilmar Mendes, segundo o site.

As falas mostram os ministros demonstrando apoio a Toffoli, mas temendo a pressão sentida na Corte. "Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo", afirmou Cármen Lúcia.

O encontro terminou com a decisão de retirar o ministro da relatoria do caso Master. Por sorteio, André Mendonça foi definido como novo relator do processo.

