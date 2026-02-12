Assine
overlay
Início Política
CASO MASTER

Toffoli deixa a relatoria do caso Master no Supremo

Decisão ocorre após reunião dos integrantes da Corte nesta quinta-feira (12/2). O tribunal avaliou que a situação era insustentável e que a crise contamina to

Publicidade
Carregando...
LP
Luana Patriolino - Correio Braziliense
LP
Luana Patriolino - Correio Braziliense
Repórter
12/02/2026 20:49

compartilhe

SIGA
x
Ministro Dias Toffoli
Ministro Dias Toffoli crédito: Antonio Augusto / STF

Após uma reunião que durou mais de três horas, o Supremo Tribunal Federal (STF) aunciou, na noite desta quinta-feira (12/2), que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria da investigação envolvendo o Banco Master. O magistrado é alvo de questionamentos e de pedidos de suspeição após o relatório da Polícia Federal apresentar dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro em que ele é mencionado. O tribunal avaliou que a situação era insustentável e que a crise contamina todo o Judiciário. O comunicado do do Supremo diz que a saída foi a pedido de Toffoli.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na reunião, o presidente do STF, Edson Fachin, apresentou aos colegas o relatório que detalha as menções a Toffoli encontradas no celular de Vorcaro. Ele também expôs a resposta do ministro diante das citações. O conteúdo está sob sigilo e foi entregue pelo próprio diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, na quarta-feira.

Leia Mais

Toffoli era o relator da investigação sobre as supostas fraudes na tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). Ele resistiu e sinalizou que não deixaria relatoria. Mesmo assim, prevaleceu o entendimento dos integrantes da Corte de que ele não poderia seguir no caso. 

O documento da PF elenca telefonemas entre Toffoli e Vorcaro e também o envio de um convite para uma festa de aniversário do ministro do STF, além de conversas do empresário com outras pessoas a respeito de pagamentos relacionados ao resort Tayayá, no interior do Paraná. 

O então relator recebeu dinheiro como sócio da empresa que fez negócios com o fundo de investimentos com o cunhado de Vorcaro. Segundo a investigação, o magistrado era sócio anônimo da Maridt, oficialmente administrada pelos dois irmãos dele: o engenheiro José Ticiano Dias Toffoli e o padre José Eugênio Dias Toffoli. 

A companhia era dona de 33% do Tayayá que foram vendidos para fundos de investimentos do pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro. 

O ministro admitiu que tinha participação formal no negócio. Mesmo assim, disse não ver motivos para se afastar do caso. Na semana passada, ao falar contra a criação de um código de conduta no STF, defendeu a participação de magistrados em empresas. “Vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles não exercendo a administração têm todo direito de receber os seus dividendos”, disse no plenário da Suprema Corte.  

A Polícia Federal não pediu expressamente a suspeição dele, mas enumerou os achados no celular de Vorcaro que indicariam o impedimento do ministro permanecer na relatoria do caso e também do julgamento no plenário da Corte. 

Na manhã desta quinta-feira, o ministro afirmou que todos os valores foram declarados à Receita Federal e resultou que nunca "recebeu qualquer valor” do banqueiro ou de Fabiano Zettel. Mais tarde, determinou que a Polícia Federal enviasse os dados de todos os celulares apreendidos e periciados na investigação sobre o Banco Master.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia




Tópicos relacionados:

banco-master caso-master dias-toffoli policia-federal stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay