CASO MASTER

Zema sobre Toffoli: 'No Japão, já teria se suicidado'

Para governador, "o escândalo do Banco Master está mostrando ao Brasil quem é quem nessa turma dos intocáveis" - forma que ele se refere ao STF

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/02/2026 17:18

Zema tem menos de 5% de intenção de voto para presidência, aponta pesquisa
Pré-candidato à Presidência, Zema deve deixar o cargo em março para participar da disputa crédito: Reprodução/Agência Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sugeriu que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), “já teria se suicidado” se o caso fosse no Japão. O juiz sofre grande pressão por acusação de envolvimento com o Banco Master, alvo de processo relatado por ele na Corte.

Para Zema, “o escândalo do Banco Master está mostrando ao Brasil quem é quem nessa turma dos intocáveis” - forma que ele se refere ao STF.

“Se fosse no Japão, um ministro enrolado num escândalo desses já teria se suicidado. Se fosse em qualquer outro país sério, ele já estaria preso. Em um país menos sério, sofreria no mínimo um impeachment”, escreveu em post nas redes sociais.

Apesar de não citar o nome de Toffoli, o vídeo postado por Zema mostra uma foto do ministro ao lado de imagem do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O governador encerrou a mensagem com uma pergunta: “Que tipo de país seremos se isso acabar em pizza?”

Em janeiro, durante entrevista ao Diário de Pernambuco, Zema já tinha feito a mesma comparação. “No Japão tem honra. Aqui nós não temos nem honra, nem vergonha na cara. E as pessoas continuam aí atuando”, disse.

Suicídios no Japão

Em 2007, Toshikatsu Matsuoka, ministro da Agricultura no governo de Shinzo Abe, se suicidou em meio a acusações de uso indevido de recursos públicos. A morte aconteceu horas antes de uma reunião no Parlamento japonês em que o político deveria prestar esclarecimentos.

Já em 2018, um funcionário do Ministério das Finanças japonês se suicidou em meio a pressão por suposta ligação a uma venda irregular de um colégio.

master romeu-zema stf toffoli zema

