Zema usa IA para ironizar desfile em homenagem a Lula no carnaval do RJ
"E se o Lula ecebesse uma homenagem sincera nesse carnaval", diz a postagem feita pelo governador, pré-candidato à presidente da República
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) utilizou a inteligência artificial (IA) para ironizar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, do grupo especial do Rio de Janeiro, que vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no desfile de carnaval na Marques de Sapucaí, no próximo dia 15/02.
Pré-candidato a presidente da República, Zema fez um vídeo simulando o desfile e citando no samba enredo criado pela IA acusações contra o presidente, como o mensalão, a operação Lava Jato e os desvios de aposentadorias de beneficiários do INSS. “E se o Lula recebesse uma homenagem sincera nesse carnaval? Seria mais ou menos assim…”, publicou o governador na legenda do vídeo que simula um desfile, postado nesta quinta-feira em suas redes sociais.
“Propina correndo solta, petrolão estourou. Petrobras sangrando forte, o Brasil que pagou”, diz um trecho do vídeo, onde o presidente aparece caracterizado de churrasqueiro. “Cadê minha picanha, que disseram que ia ter?”, questiona outro trecho do vídeo, se referindo à promessa feita por Lula, nas eleições de 2023, de que o brasileiros voltariam a comer picanha.