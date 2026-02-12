Assine
Zema usa IA para ironizar desfile em homenagem a Lula no carnaval do RJ

"E se o Lula ecebesse uma homenagem sincera nesse carnaval", diz a postagem feita pelo governador, pré-candidato à presidente da República

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
12/02/2026 14:20

Zema faz vídeo com IA ironizando desfile em homenagem a Lula
Zema faz vídeo com IA ironizando desfile em homenagem a Lula crédito: Reprodução Redes Sociais

 O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) utilizou a inteligência artificial (IA) para ironizar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, do grupo especial do Rio de Janeiro, que vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no desfile de carnaval na Marques de Sapucaí, no próximo dia 15/02. 

Pré-candidato a presidente da República, Zema fez um vídeo simulando o desfile e citando no samba enredo criado pela IA acusações contra o presidente, como o mensalão, a operação Lava Jato e os desvios de aposentadorias de beneficiários do INSS. “E se o Lula recebesse uma homenagem sincera nesse carnaval? Seria mais ou menos assim…”, publicou o governador na legenda do vídeo que simula um desfile, postado nesta quinta-feira em suas redes sociais.  


A oposição vem criticando o desfile afirmando que é propaganda eleitoral antecipada para o chefe do Executivo, e chegou a questionar  sua realização na Justiça, que não acolheu os pedidos de suspensão do desfile em homenagem ao presidente. 

“Propina correndo solta, petrolão estourou. Petrobras sangrando forte, o Brasil que pagou”, diz um trecho do vídeo, onde o presidente aparece caracterizado de churrasqueiro. “Cadê minha picanha, que disseram que ia ter?”, questiona outro trecho do vídeo, se referindo à promessa feita por Lula, nas eleições de 2023, de que o brasileiros voltariam a comer picanha. 

