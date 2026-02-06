Heringer: 'Zema perdeu a liturgia do cargo; ele come banana com casca'

O deputado federal e presidente do PDT, Mário Heringer, afirmou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que o governador Romeu Zema (Novo) perdeu a “liturgia do cargo” e estaria, na verdade, se movimentando para ser candidato a vice-presidente em 2026, e não para encabeçar uma chapa ao Palácio do Planalto.

Segundo Heringer, a postura pública do governador mudou ao longo do mandato, em uma estratégia para agradar um segmento do eleitorado de direita. “O nosso governador é um governador que, além de ter perdido a liturgia do cargo, porque o cara vai para dancinha, para TikTok, comer banana com casca, isso fala contra a seriedade que o cargo precisa”, afirmou.

O parlamentar também disse que Zema passou por uma “transição de personalidade” ao longo do mandato, com a adoção de um tom mais agressivo.

“Além disso, escolher, de uma hora para outra, porque ele não era assim no início, fazer uma transição de personalidade. Não é transição de gênero, mas fez uma transição de personalidade. Ele passou a ficar agressivo, passou a fazer ataques para agradar um campo do eleitorado mineiro ou brasileiro, vislumbrando um espaço para disputar a Presidência da República, que nunca foi o objetivo dele.”

Para Heringer, o projeto real de Zema seria a vice-presidência, e não o comando da chapa. “O objetivo dele é ser vice de alguém. Isso ficou muito claro no início”, disse.

Malandragem política

O deputado afirmou que o próprio governador já teria demonstrado essa intenção no passado, antes de se posicionar como pré-candidato ao Planalto. “O governador Zema, lá atrás, quando ainda não tinha essa malandragem da política, porque acho que agora está malandro, declarou claramente que era candidato a vice. Eu nunca vi ninguém declarar que é candidato a vice, ele declarou.”

Heringer disse que a mudança de discurso teria ocorrido após orientação política.“Depois alguém veio e disse para ele: ‘Olha, ninguém é candidato a vice, não’. Aí ele virou candidato a presidente.”

Na avaliação do parlamentar, a movimentação atual de Zema aponta para a construção de uma vaga de vice em uma chapa nacional. “Mas o objetivo explícito dele, desde o início, era ser candidato a vice. E é isso que ele está construindo, você não tenha dúvida. A sinalização é essa.”

Heringer também afirmou que o desempenho do governador nas pesquisas não sustentaria uma candidatura própria à Presidência. “Porque, quando você o coloca nas pesquisas, ele não tem possibilidade nenhuma de ser candidato a presidente de um campo.”

Ainda assim, o deputado reconheceu que o cargo de governador de Minas Gerais dá peso político a Zema em uma eventual composição. “Agora, ele é governador de Minas, e Minas é um estado muito importante. Por isso ele se qualifica muito bem para ser candidato a vice em alguma chapa.”