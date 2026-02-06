Laudo da PF: Bolsonaro tem condições de ficar na Papudinha

O laudo elaborado por médicos da Polícia Federal (PF) que avaliaram Jair Bolsonaro (PL) tem um quadro de saúde que demanda cuidados, mas que não o impede de cumprir a pena de prisão na Papudinha. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista e cumpre pena na unidade prisional.

A perícia médica foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e realizada em 20 de janeiro. Os resultados irão embasar a decisão do magistrado sobre um pedido da defesa do ex-presidente, que solicita a concessão de regime domiciliar por “razões humanitárias”.

Segundo o relatório médico, acessado e divulgado pelo portal g1, precisam ser respeitados o controle rigoroso de pressão arterial, hidratação adequada, dieta fracionada, uso contínuo de aparelho para o tratamento da apneia do sono e ronco (CPAP) e acesso a exames laboratoriais e de imagem periódicos.

A não observância dos elementos pode acarretar risco de complicações graves como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano e morte súbita, conforme laudo.

De acordo com o documento, as medidas são compatíveis com o ambiente carcerário. Foi constatado ainda que as comorbidades apresentadas pelo ex-presidente não viabilizam a necessidade de transferência para um hospital no momento.

Ainda conforme a perícia, Bolsonaro afirmou estar equilibrado emocionalmente e mostrou ter preocupações com a esposa Michelle Bolsonaro, a filha e a enteada. Ele negou acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e pediu a visita de um pastor, o que considerou relevante para a prática religiosa.

Jair Bolsonaro cumpre pena na Papudinha desde 15 de janeiro, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, de onde estava detido desde 23 de novembro de 2025. Ele está em uma cela com quase 65 m² de área total, com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e uma área externa.