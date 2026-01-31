Carlos sobre Bolsonaro: ‘Mais debilitado em todos os sentidos’

Filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) voltou a lamentar o estado de saúde do pai, preso na Papudinha, em Brasília (DF), por tentativa de golpe de Estado.

A família do capitão reformado tem clamado pelo retorno dele à prisão domiciliar, sob a justificativa de que ele corre risco de saúde. Na Papudinha, Bolsonaro tem à disposição atendimento médico 24h.

“Todos os dias são assim! Ou toma remédio e fica cada vez mais debilitado em todos os sentidos ou não toma a quantidade dada de remédio e os soluços o maltratam. Tudo isso quase sempre seguido de vômitos, podendo bronco aspirar sem que alguém esteja por perto”, relatou Carlos, no X (antigo Twitter).

O comentário veio após o relato do Bispo Rodovalho, que esteve com Bolsonaro nessa sexta-feira (30/1). O líder religioso classificou a saúde do ex-presidente como “preocupante”: “Muito soluço. Ele não conseguiu tomar café hoje por conta do soluço. Os remédios são pesados e dão tontura. Quando conversávamos, ele levantou por três vezes e, quando fez o movimento de se levantar, balançou bastante e apoiou as mãos na mesa. Disse que eram os remédios. Fiquei com medo de ele cair”.

Carlos avaliou: “O sistema insiste em assassinar Jair Bolsonaro para que sirva de exemplo e tudo isso antes das eleições de 2026”.

Bolsonaro na Papudinha

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses por coordenar uma tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. O início da reclusão foi na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília.

Em 15 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente para a Papudinha - como é popularmente conhecido o 19ª Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova casa oferece maior conforto para o detento, com cela de 65m², cinco refeições diárias e banho de sol em tempo livre.

