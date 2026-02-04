Zema admite possibilidade de visita a Bolsonaro na Papudinha

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que não descarta visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde ele cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Questionado durante agenda nesta quarta-feira (4/2), Zema disse que, a princípio, não há visita planejada, mas ponderou que, “dependendo da situação, tudo é possível”.

Bolsonaro foi transferido para a Papudinha em 15 de janeiro. Antes, permaneceu cerca de dois meses preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente foi levado ao batalhão após violar as condições da prisão domiciliar ao danificar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

Desde a transferência, Bolsonaro já recebeu visitas de diferentes lideranças políticas. A mais recente foi a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve no local no último dia 30.

Disputa à Presidência

Na agenda desta quarta-feira, o governador voltou a afirmar que pretende disputar o Palácio do Planalto como cabeça de chapa. “O que eu fiz a minha vida inteira foi montar times. Primeiro no setor privado. Depois, montamos um time aqui no governo de Minas que está dando certo, que está fazendo entregas. Então, me sinto muito confortável e à vontade para continuar com esse desafio e levar propostas diferentes”, afirmou Zema.

“O que eu quero mostrar é que existe uma forma diferente de fazer política, com transparência, com responsabilidade”, acrescentou o governador.