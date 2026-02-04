Assine
overlay
Início Política
CORRIDA AO SENADO

Deputado inclui Bolsonaro no nome parlamentar: "Homenagem"

O deputado estadual Gil Diniz Bolsonaro (PL) adotou o sobrenome para mostrar apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à família dele

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/02/2026 09:25

compartilhe

SIGA
x
O deputado estadual Gil Diniz adotou o sobrenome
O deputado estadual Gil Diniz adotou o sobrenome "Bolsonaro" no nome parlamentar crédito: Reprodução/Redes sociais

O deputado estadual pelo estado de São Paulo Gil Diniz (PL) incluiu o sobrenome “Bolsonaro” à identificação própria na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ele, que é vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos no órgão, escolheu o nome em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e é pré-candidato do partido ao Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo ele, a nova identificação não é uma forma de fazer “politiqueira” ou uso indevido do nome de Jair, mas “marcar posição de que defende o presidente Bolsonaro e sua família”. 

Leia Mais

O parlamentar alegou ainda que adotou o sobrenome como resposta a um desafio de que bolsinaristas colocassem o sobrenome de Bolsonaro no nome, assim como “petistas colocaram Luis Inácio no nome quando Lula foi preso”.

Agora identificado como “Gil Diniz Bolsonaro”, o parlamentar aproveitou o pronunciamento para fazer uma crítica aos apoiadores do ex-presidente, que não declararam apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial. 

“Aos oportunistas que foram eleitos lá atrás surfando na onda Bolsonaro, quando eram pequenininhos se arrastavam, eram ‘bolsonaristas de corpo e alma’. Alguns chegavam a dizer que ‘eram mais Bolsonaro que os próprios filhos do presidente Bolsonaro’ e que hoje se escondem, não falam nada, não dão apoio público à indicação do presidente Bolsonaro. Tá todo mundo vendo, seus covardes”, argumentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A definição do PL ao Senado é considerada uma peça-chave no bolsonarismo, de modo a aumentar a presença na Casa em meio a pedidos de impeachment de ministros da Corte do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Gil Diniz Bolsonaro (PL-SP), são cotados para as cadeiras disponíveis Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Hélio Lopes (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ).

Tópicos relacionados:

alesp bolsonaro jair-bolsonaro senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay