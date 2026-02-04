Deputado inclui Bolsonaro no nome parlamentar: "Homenagem"

O deputado estadual pelo estado de São Paulo Gil Diniz (PL) incluiu o sobrenome “Bolsonaro” à identificação própria na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ele, que é vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos no órgão, escolheu o nome em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e é pré-candidato do partido ao Senado.

Segundo ele, a nova identificação não é uma forma de fazer “politiqueira” ou uso indevido do nome de Jair, mas “marcar posição de que defende o presidente Bolsonaro e sua família”.

O parlamentar alegou ainda que adotou o sobrenome como resposta a um desafio de que bolsinaristas colocassem o sobrenome de Bolsonaro no nome, assim como “petistas colocaram Luis Inácio no nome quando Lula foi preso”.

Agora identificado como “Gil Diniz Bolsonaro”, o parlamentar aproveitou o pronunciamento para fazer uma crítica aos apoiadores do ex-presidente, que não declararam apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial.

“Aos oportunistas que foram eleitos lá atrás surfando na onda Bolsonaro, quando eram pequenininhos se arrastavam, eram ‘bolsonaristas de corpo e alma’. Alguns chegavam a dizer que ‘eram mais Bolsonaro que os próprios filhos do presidente Bolsonaro’ e que hoje se escondem, não falam nada, não dão apoio público à indicação do presidente Bolsonaro. Tá todo mundo vendo, seus covardes”, argumentou.

A definição do PL ao Senado é considerada uma peça-chave no bolsonarismo, de modo a aumentar a presença na Casa em meio a pedidos de impeachment de ministros da Corte do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Gil Diniz Bolsonaro (PL-SP), são cotados para as cadeiras disponíveis Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Hélio Lopes (PL-RJ) e Altineu Côrtes (PL-RJ).