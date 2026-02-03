Flávio sobre Tarcísio: 'Saiu da costela de Bolsonaro'
Governador de São Paulo ganhou projeção no cenário político nacional ao comandar o Ministério da Infraestrutura durante o governo Bolsonaro (2019-2022)
O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a pregar a união da direita nas eleições de 2026. Dessa vez, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “saiu da costela de Jair Bolsonaro (PL)”.
Em entrevista ao influenciador Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, o filho “01” de Bolsonaro respondeu sobre o alinhamento com o governador.
“O Tarcísio talvez seja a maior revelação política dos últimos anos. É do grupo do Bolsonaro. Saiu da costela do Bolsonaro”, disse.
Tarcísio e Bolsonaro
Sobre a “revelação”, explicou: "Ele (Bolsonaro) enxergou na figura do Tarcísio uma pessoa séria, gestor competente e inteligente, e que é a cara que o eleitor de São Paulo escolhe".
Tarcísio ganhou projeção no cenário político nacional ao comandar o Ministério da Infraestrutura durante o governo Bolsonaro (2019-2022). Mesmo sendo carioca, foi lançado pelo ex-presidente como candidato ao governo de São Paulo e saiu vitorioso, batendo Fernando Haddad (PT) no segundo turno.
O governador já deixou claro que vai buscar a reeleição estadual e, portanto, não irá ao pleito presidencial. Por outro lado, a direita deve ter outros candidatos: Romeu Zema (Novo), já com a pré-candidatura confirmada, e provavelmente um nome do PSD: Ronaldo Caiado, Ratinho Jr. ou Eduardo Leite
Flávio, entretanto, não se preocupa: "Estou feliz com o caminho que as coisas estão seguindo. Estão nos integrando. Respeito o tempo de cada um, mas sempre vou buscar unidade, seja agora, no meio da eleição ou no segundo turno, se houver".