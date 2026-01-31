Valdemar vai aumentar pressão para emplacar PL na vice de Tarcísio em SP

O movimento de Gilberto Kassab de filiar Ronaldo Caiado e formar uma tríade de pré-candidatos do PSD à Presidência será sucedido por um aumento na pressão do PL pela posição de vice de Tarcísio de Freitas em São Paulo.

Aliados de Valdemar Costa Neto dizem que ele está mais decidido que nunca a confrontar Kassab por espaços no entorno de Tarcísio. O chefe do PL deve intensificar as articulações para que o companheiro de chapa do governador seja André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

No PL e no Palácio dos Bandeirantes, reconhece-se que Tarcísio de Freitas preferiria manter Felício Ramuth, do PSD, como vice. Depois das declarações de apoio a Flávio Bolsonaro, contudo, o governador será cobrado por um gesto mais firme ao partido do bolsonarismo, com um espaço nobre em sua chapa. A ideia é citar os planos nacionais do partido de Kassab como uma incongruência no grupo de Tarcísio.