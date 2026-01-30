Caiado, Leite ou Ratinho? PSD dá prazo para definir candidato à presidência

Com três presidenciáveis na manga, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou um prazo para definir quem será o candidato do partido nas eleições de 2026. A disputa está entre os governadores Ronaldo Caiado (GO), Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR).

Em entrevista à CNN Brasil, Kassab afirmou que o nome para o Palácio do Planalto será escolhido até 15 de abril.

“O critério é político, a avaliação será feita ao longo desses 60 dias. Até 15 de abril, deve ser escolhido esse nome. Os três estão muito bem preparados, são três governadores que, durante oito anos, governaram seus estados com aprovação extraordinária. O PSD não tem projeto de poder, tem um projeto de Brasil”, disse.

Governadores no PSD

Caiado é o mais recente filiado ao partido, após deixar o União Brasil, e também o mais vocal em se declarar pré-candidato. Por outro lado, Ratinho e Leite são nomes que têm boa circulação nos bastidores.

O presidente do PSD pontuou os critérios que devem ser decisivos na escolha: “Vale muito pesquisa, perspectiva, capacidade de agregar no segundo turno e desenvolvimento de pré-campanha”.