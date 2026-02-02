Em ano de eleição, Flávio deve continuar à frente da Comissão de Segurança do Senado

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro deve continuar à frente da Comissão de Segurança Pública do Senado em 2026.

O PL defende que o senador fique no cargo mesmo com a possibilidade de ausência no período de pré-campanha e na campanha propriamente dita.

A avaliação é que presidir a comissão pode dar a Flávio mais capital político em um tema que será crucial na eleição desse ano: segurança pública.

Além disso, pautas caras ao governo Lula serão discutidas na comissão, como o PL Antifacção.