Em ano de eleição, Flávio deve continuar à frente da Comissão de Segurança do Senado

PL defende que Flávio Bolsonaro continue presidente do colegiado por tratar de um assunto estratégico eleitoralmente

Bruna Lima
02/02/2026 12:10

crédito: Platobr Politica

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro deve continuar à frente da Comissão de Segurança Pública do Senado em 2026.

O PL defende que o senador fique no cargo mesmo com a possibilidade de ausência no período de pré-campanha e na campanha propriamente dita.

A avaliação é que presidir a comissão pode dar a Flávio mais capital político em um tema que será crucial na eleição desse ano: segurança pública.

Além disso, pautas caras ao governo Lula serão discutidas na comissão, como o PL Antifacção.

