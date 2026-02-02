Bispo diz que Bolsonaro está 'fragilizado' e 'sem apetite': ‘Preocupante’

Autorizado a fazer visitas periódicas de assistência espiritual ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, o bispo Robson Rodovalho relatou que o detento está em uma “espiral preocupante”.

Rodovalho é líder da igreja Sara Nossa Terra, entidade evangélica neopentecostal de Brasília (DF), onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

"Vi uma situação complicada. Ele continua bastante fragilizado. Cheguei por volta de 10h30, ele não tinha tomado café da manhã ainda nem tinha vontade de almoçar", relatou o bispo, que esteve com o ex-presidente na sexta-feira (30/1).

Ele contou sobre o estado de saúde do ex-presidente: "Ele soluçou muito o tempo todo. Quando toma remédio, o soluço diminui, mas ele fica grogue, com tontura".

Lula como exemplo

"Eu disse ao presidente que a fé fortalece a mente, que não se pode deixar consumir pela desesperança. Ele então me perguntou quais fatores poderiam gerar esperança, e eu respondi que muitas vezes nós não sabemos. A vida não é feita de fatores determinados, é cheia de situações imprevistas", disse.

Rodovalho ainda citou o presidente Lula (PT) como exemplo de recuperação: “Quem imaginaria que ele deixaria a prisão para voltar ao poder?".

