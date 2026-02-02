Assine
overlay
Início Política
EX-PRESIDENTE PRESO

Bispo diz que Bolsonaro está 'fragilizado' e 'sem apetite': ‘Preocupante’

Líder religioso citou o presidente Lula (PT) como exemplo de recuperação: 'Quem imaginaria que ele deixaria a prisão para voltar ao poder?'

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
02/02/2026 18:40

compartilhe

SIGA
x
Bispo Robson Rodovalho relatou visita a Bolsonaro na última sexta-feira (30/1)
Bispo Robson Rodovalho relatou visita a Bolsonaro na última sexta-feira (30/1) crédito: Reprodução/Instagram

Autorizado a fazer visitas periódicas de assistência espiritual ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, o bispo Robson Rodovalho relatou que o detento está em uma “espiral preocupante”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Rodovalho é líder da igreja Sara Nossa Terra, entidade evangélica neopentecostal de Brasília (DF), onde Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

"Vi uma situação complicada. Ele continua bastante fragilizado. Cheguei por volta de 10h30, ele não tinha tomado café da manhã ainda nem tinha vontade de almoçar", relatou o bispo, que esteve com o ex-presidente na sexta-feira (30/1).

Ele contou sobre o estado de saúde do ex-presidente: "Ele soluçou muito o tempo todo. Quando toma remédio, o soluço diminui, mas ele fica grogue, com tontura".

Leia Mais

Lula como exemplo

"Eu disse ao presidente que a fé fortalece a mente, que não se pode deixar consumir pela desesperança. Ele então me perguntou quais fatores poderiam gerar esperança, e eu respondi que muitas vezes nós não sabemos. A vida não é feita de fatores determinados, é cheia de situações imprevistas", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rodovalho ainda citou o presidente Lula (PT) como exemplo de recuperação: “Quem imaginaria que ele deixaria a prisão para voltar ao poder?".

Tópicos relacionados:

bispo bolsonaro jair-bolsonaro papudinha preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay