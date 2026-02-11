Zema tem maior rejeição entre lulistas e bolsonaristas, revela Quaest

O governador Romeu Zema (Novo), que vai deixar o cargo em março para disputar a presidência da República, tem a maior rejeição entre os eleitores lulistas e bolsonaristas, pior desempenho nas regiões Sul e Nordeste do país e ainda é desconhecido pela maioria dos eleitores. É o que revela levantamento divulgado nesta quarta-feira (11/02) pelo instituto Genial Quaest. Nele, Zema pontua entre 4% e 5% nos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado.



Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros afirmam não conhecer o governador. Entre os que o conhecem, 34% dizem que não votariam nele e 13% afirmam que sim. A rejeição do governador mineiro é mais alta entre os pólos da esquerda e da direita: 40% dos bolsonaristas que conhecem o governador não votariam nele. Entre os lulistas, esse percentual é de 39%.

Entre os eleitores que se autointitulam independentes, 31% dos que conhecem o governador não votariam nele. Seu maior potencial de votos está entre os eleitores identificados como "direita não bolsonarista”. Nesse grupo, 30% dos eleitores afirmam que conhecem e votariam no governador.





O melhor desempenho de Zema em todos os cenários em que seu nome é testado é no Sudeste (6%), enquanto nas regiões Centro-Oeste e Norte, ele registra 3% e pontua apenas 2% tanto no Nordeste quanto no Sul.



Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 43% contra 32% de Romeu Zema. Em janeiro, o governador tinha 31% das intenções de voto e o presidente 46%.





O instituto fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00249/2026 e a margem de erro é de dois pontos percentuais.