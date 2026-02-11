Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Zema tem maior rejeição entre lulistas e bolsonaristas, revela Quaest

Maior potencial de votos do governador mineiro foi registrado

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
11/02/2026 17:19

compartilhe

SIGA
x
Zema tem menos de 5% de intenção de voto para presidência, aponta pesquisa
Pré-candidato à Presidência, Zema deve deixar o cargo em março para participar da disputa crédito: Reprodução/Agência Brasil

O governador Romeu Zema (Novo), que vai deixar o cargo em março para disputar a presidência da República, tem a maior rejeição entre os eleitores lulistas e bolsonaristas, pior desempenho nas regiões Sul e Nordeste do país e ainda é desconhecido pela maioria dos eleitores. É o que revela levantamento divulgado nesta quarta-feira (11/02) pelo instituto Genial Quaest. Nele, Zema pontua entre 4% e 5% nos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros afirmam não conhecer o governador. Entre os que o conhecem, 34% dizem que não votariam nele e 13% afirmam que sim. A rejeição do governador mineiro é mais alta entre os pólos da esquerda e da direita: 40% dos bolsonaristas que conhecem o governador não votariam nele. Entre os lulistas, esse percentual é de 39%. 

Entre os eleitores que se autointitulam independentes, 31% dos que conhecem o governador não votariam nele. Seu maior potencial de votos está entre os eleitores identificados como "direita não bolsonarista”. Nesse grupo, 30% dos eleitores afirmam que conhecem e votariam no governador.  

O melhor desempenho de Zema em todos os cenários em que seu nome é testado é no Sudeste (6%), enquanto nas regiões Centro-Oeste e Norte, ele registra 3% e pontua apenas 2% tanto no Nordeste quanto no Sul. 


Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 43% contra 32% de Romeu Zema. Em janeiro, o governador tinha 31% das intenções de voto e o presidente 46%. 


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O instituto fez 2.004 entrevistas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00249/2026 e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

Tópicos relacionados:

a brasil genial lula nordeste pesquisa presidencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay