'Enfizema', marchinha que critica o governo Zema, venceu concurso no Pirex

O clima era de festa nos corredores do Shopping São Vicente, onde funciona o Bar Pirex, que no domingo (8/2) atraiu muita gente para escolher a marchinha do carnaval de Belo Horizonte. Há alguns anos, o concurso Mestre Jonas deu o tom de humor e crítica social à folia da capital. Como este ano ele não foi realizado, o Bar Pirex, na Praça Raul Soares, cobriu a lacuna.

Kuru Lima, Fernanda Takai, Nath Rodrigues e Amélia Carmo (em pé) nos momentos finais da escolha das finalistas Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Foliões chegaram mais ou menos no horário marcado para o início da festa, às 15h, e só arredaram pé por volta das 20h30, depois do resultado. Entre apresentações das concorrentes e a seleção final, o público curtiu o show de Marina Gomes, que levou Dudu Nicácio, Nath Rodrigues, Mariana Nunes, Raquel Coutinho, Amélia do Carmo e Vítor Velloso para participações especiais.



"Enfizema", do grupo Bandalhos, foi a campeã da noite, depois de passar por duas peneiras. Na primeira, foi selecionada entre oito canções; na segunda, entre quatro semifinalistas, foi aclamada pelo público e ganhou o pódio. Diz a letra, inspirada no governador Zema: "Já tentei de tudo/ Pra poder melhorar/ Meu estado só piora/ E dizem que vai prosperar/ Te ovo, te ovo/ Mas se você não me ouviu/ Eu vou cantar de novo".

A finalista 'O carnaval de Beagá' animou a plateia Helvécio Carlos/EM/D.A Press

A marchinha campeã, do grupo Bandalhos, foi seguida por"O coach e o legendário", "O carnaval de Beagá" e "A marcha do papudo", no segundo, terceiro e quarto lugares. Concorreram "ICE eu te pego", "Peganinguém", "Meu apelido agora é cabeção" e "Pré checagem".

A apresentação começou pontualmente às 16h. Uma hora e 15 minutos depois, veio o show de Marina Gomes, que não deixou ninguém parado, transformando a festa em verdadeiro bailão de carnaval.



O Cine Theatro Brasil quer fazer bonito em Belo Horizonte com a segunda edição do CarnaVaranda, que oferecerá programação nas sacadas voltadas para a Avenida Amazonas e a Rua dos Carijós. Serão 21 atrações de sábado a terça-feira (14 a 17/2), das 10h às 17h.

Quem abre a festa é o Baile da Dri, às 9h, na Varanda Amazonas. Destaque também para Aline Calixto, na segunda-feira (16/2), às 13h30, no mesmo espaço. Na Varanda Carijós, às 11h de sábado, tem Escola de Samba Imperatriz de Venda Nova. Na segunda-feira (16/2), o destaque será DJ Zubreu.

O clima de carnaval marcou o lançamento, no último sábado (7/2), do "Guia Cumbucca de Gastronomia 2026". Durante o evento na Livraria da Rua, o público pôde conversar com os idealizadores do projeto e adquirir o livro, cuja edição saiu com 100 mil exemplares. Idealizado por Marcelo Wanderley, o guia deste ano teve curadoria de Rafael Rocha.

