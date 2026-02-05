Fundo de Quintal e Velha Guarda da Mangueira na pré-folia de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Com a tradicional e disputada feijoada, o Minas Tênis Clube (MTC) abriu sua temporada de eventos de carnaval. A festa repetiu o sucesso das anteriores, levando cerca de 700 foliões ao Minas Country. A Velha Guarda da Mangueira e o grupo Fundo de Quintal animaram a tarde.

"Contamos com programação especial pensada para sócios de todas as idades, reforçando o Minas como espaço de convivência, lazer e celebração”, disse o presidente do MTC, Carlos Henrique Martins Teixeira. A programação continua no próximo domingo (8/2), no Minas II, com o Bloco do Minas, a partir das 11h. Participam da festa a bateria do Minas e a cantora Emanuelle Araújo, no trio elétrico.

• LEÃO DA LAGOINHA

Bloco mais antigo de BH, o Leão da Lagoinha, com seus 79 anos, vai movimentar o Bairro Santo André no próximo sábado (7/2). O ensaio aberto apresentará a Rainha Trans, Michelle Xavier, de 41 anos, musa do bloco MovaT, o primeiro formado por homens e mulheres trans, e a Rainha Plus Size, Ismênia Santusa, de 48. Participam do evento o grupo Samba da Feira e a Bateria Furacão. Encontro a partir das 14h, no Centro Cultural Nosso Grito, na Rua Roseiral 13, Santo André.



• IEMANJÁ

Jairo Nascimento, presidente do Leão da Lagoinha, afirma que serve como exemplo ter rainhas com perfis diferentes da maioria dos outros blocos. "Queremos que elas provem que podem conquistar posições de destaque e realizar seus sonhos no carnaval. A presença delas garante uma grande festa para todos”, diz. O Leão da Lagoinha levará Iemanjá para a folia, celebrando a fé, a generosidade e o sincretismo religioso.



• NO ANHEMBI

Moisés Navarro, cantor e compositor mineiro, está confirmado no desfile da Tom Maior, integrante do grupo especial do carnaval de São Paulo, marcado para sábado (14/2), no Sambódromo do Anhembi. Moisés, que desfila pelo quarto ano consecutivo na escola, vai sair na ala Dá o Tom. A agremiação paulistana fará homenagem a Chico Xavier, médium nascido em Pedro Leopoldo e radicado em Uberaba, onde viveu até falecer, em 2002. “Chico Xavier, nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba” é o enredo da Tom Maior.

• AUTÓGRAFOS

O cientista político Felipe Nunes, fundador da Quaest e um dos 100 consultores políticos mais influentes do mundo, lança o livro "Brasil no espelho", nesta quinta-feira (5/2), às 19h, na Livraria Leitura do Pátio Savassi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• ENSAIO ABERTO

"Dona Doida", o novo espetáculo do diretor Pedro Paulo Cava, terá ensaio aberto na próxima segunda-feira (9/2), às 20h, no Teatro da Cidade. Estrelada por Lívia Gaudêncio, a peça se inspira na obra de Adélia Prado.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.