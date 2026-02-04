Pré carnaval eletrônico movimenta a Savassi no domingo 

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Luciano Ferreira, o KVSH, está animado com a quarta edição do seu CARNAKVSH, apontado como o maior carnaval eletrônico gratuito do mundo. No próximo domingo (8/2) o bloco chega à Savassi, com a expectativa de atrair 200 mil foliões. A concentração começa às 15h, na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Rio Grande do Norte, no sentido Praça da Savassi. O trio deverá sair às 16h, seguindo pela Avenida Cristóvão Colombo, em direção à Praça da Liberdade, com encerramento às 21h, na esquina com a Rua Alagoas. Desde a estreia, o bloco conquistou uma multidão.



• MULTIDÃO

A primeira edição do CARNAKVSH atraiu 50 mil pessoas, segundo os organizadores – número que triplicou em 2024. No ano passado, o público foi de 150 mil foliões. Público, o DJ, mineiro de Belo Horizonte, tem. Ele soma mais de meio bilhão de plays e quase 3 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Entre seus sucessos, “Be someone”, “Me gusta”, “Be my lover”, “Sede pra te ver”, “Cante por nós”, “Can’t get over you” e “Sicko drop”.



• NA SAVASSI

O Bloco Me Deixe desfila na segunda-feira de carnaval, 16 de fevereiro, a partir das 14h, na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, levando para as ruas de Belo Horizonte o tema “Sertões que se encontram — Do Norte de Minas ao Nordeste, uma só batida”. Com repertório que mistura axé, ritmos brasileiros e hits contemporâneos, o bloco fundado por João Vasques é um dos destaques do carnaval de rua da capital mineira. O desfile integra projeto cultural realizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com patrocínio da Cemig e da Implantar Telecom, e patrocínio institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.



• LADY

As produtoras já estão com as agendas prontas. A PóloBH confirma a abertura da sua temporada com o espetáculo “Lady”, com Susana Vieira. O texto inédito de Vana Medeiros foi escrito para a atriz, que intercala sua biografia com alguns dos mais notórios personagens de Shakespeare, Lady Macbeth. Para a atriz, que há tempos desejava rever sua história em cena, intercalar esses dois universos gerou

um trabalho que propõe um diálogo intenso e bem-humorado com a plateia.



• CARREIRA

“Decidi aproveitar e contar a minha história, falar dessa minha vontade de montar um clássico, mas também mergulhar na minha biografia. E aí eu vou conversando com a plateia, contando tudo que passei, como foi a minha carreira, presto uma homenagem às grandes atrizes com as quais trabalhei”, explica Susana, que para dirigir “Lady” escolheu uma atriz pela qual nutre grande admiração, Leona Cavalli. “Lady” terá duas apresentações – nos dias 28 e 29 de março, sábado, às 21h, e domingo, às 19h –, no Grande Teatro do Sesc Palladium.

• MINAS COM SÃO PAULO

Famosa por seu tradicional doce de leite, a cidade de Senador Firmino é conhecida também por exportar a gastronomia mineira para São Paulo. O bairro da Consolação tem diversos restaurantes dedicados a essa culinária, e a maioria dos proprietários vem desse município da Zona da Mata. Basta dar uma volta no trecho para ver o nome do estado batizando muitas fachadas. Um deles é o Carola Resto Bar, situado na região da Augusta. A casa ficou conhecida por sua clássica picanha com queijo e pela drinqueria criativa, como a série Zodíaco (com um drink para cada signo). Neste carnaval, o espaço funciona normalmente, com sua carta de bebidas e menu de pratos. Além dos dois andares e do rooftop, o Carola preparou uma playlist especial com música popular brasileira para quem deseja aproveitar o feriado na capital paulista com mais conforto e comodidade.

