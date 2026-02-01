Artistas de teatro definem quem será homenageado no Baile das Artes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Magdalena Rodrigues, presidente do Sated/MG, não esconde o entusiasmo em poder reunir, pela segunda vez consecutiva, artistas no Baile das Artes.

"Estamos abrindo a todos os segmentos artísticos – músicos, artistas plásticos – que quiserem somar neste momento de alegria”, diz ela, revelando que, neste ano, o Grupo de Teatro Giramundo, que está com exposição no Palácio das Artes, será o grande homenageado do baile.

“É também uma homenagem a este gênero de teatro que precisa ser reverenciado. O Giramundo é um exemplo de tudo que é necessário para que se faça um teatro de bonecos maravilhoso, que atinja o público e deixe uma história fabulosa, como deixou Álvaro Apocalypse”, elogia, lembrando um dos fundadores da companhia de teatro de bonecos, ao lado de Terezinha Veloso e Madu.



• APESAR DAS DIFICULDADES



A presidente do Sated recomenda que o público visite a exposição comemorativa aos 55 anos do Giramundo, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard. “Vale a pena visitá-la para ter a dimensão do que é a criação, o espírito artístico desse grupo. É muito bonito”, afirma, acrescentando que o Baile das Artes prestará homenagem também à Associação Mineira do Teatro de Bonecos.

Magdalena diz que o baile é oportunidade dos artistas se encontrarem no final da Campanha de Popularização Teatro e Dança. “Apesar de tudo, de todas as dificuldades, continuamos artistas”, afirma. O baile é realizado com o Instituto João Ayres e com apoio do governo do estado de Minas Gerais. A banda Nossa Rosa e o DJ Digo vão animar a pista. Já Walkiria La Roche, Kayete e Michelle Loren comandarão a noite e uma surpresa no final do baile.



• DOIS EM UM

As bandas do rock internacional Spin Doctors e Smash Mouth passam com sua turnê por Belo Horizonte, em apresentação única no dia 30 de abril, quinta-feira (véspera de feriado), no BeFly Hall.

Cada banda fará dois shows completos na mesma noite. No repertório, hits que dominaram rádios, MTV e trilhas sonoras, como “Two princes”, “Little miss can’t be wrong”, “All star” e “Walkin’ on the sun”. A venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (2/2), a partir das 18h, pelo site Sympla e na bilheteria física do BeFly Hall.

• CONSCIENTIZAÇÃO

O Dia Mundial do Câncer é comemorado em 4 de fevereiro, mas, desde ontem, o Instituto Mário Penna marca a data com o tema “A prevenção está em todo lugar”, promovendo ações com orientações sobre prevenção, sinais de alerta e hábitos que contribuem para a saúde.

Neste domingo (1/2) as ações serão no 5ª Ouro Verde Run, em Lagoa Santa, e no Mercado Central de BH. Quinta-feira (5/2 no Mineirão, no jogo Cruzeiro x Coritiba; sábado (7/2) na Arena MRV, na partida entre Atlético x Athletic; e no domingo (8/2) no PIC Pampulha.

• EXPOSIÇÃO

“Ecce Homo”, mostra do artista plástico Marco Tulio Resende, será inaugurada na terça-feira (3/2), na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no Edifício-Sede, em Belo Horizonte. No acervo, aproximadamente 50 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas e livros-objetos, produzidas entre o fim dos anos 1980 e o ano passado.

Destaque para os dois painéis de grandes dimensões (4,5m de comprimento por 2m de largura), inéditos em Minas Gerais, já exibidos em exposições itinerantes pela América Latina. Em abril, irão para a Ásia, onde passam a integrar uma coleção privada.

