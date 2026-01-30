Clássicos da comédia mineira se destacam na Campanha de Popularização

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (30/1)



Clássico da literatura brasileira, “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, tem em BH uma de suas adaptações mais adoráveis. A produção do Grupo Maria Cutia, dirigida por Gabriel Villela, estará em cartaz hoje e sábado (31/1), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos da Campanha de Popularização custam R$ 25, à venda no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc que funcionam nos shoppings Cidade, Pátio e Monte Carmo.

Sábado (31/1)



Em sua última semana, a Campanha de Popularização Teatro e Dança oferece diversões legais. “Perigo! Mineiros em férias” é uma delas. O clássico da comédia mineira escrito por Rogério Falabella, com direção de Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, conta a divertida história de uma família em Guarapari. As gargalhadas estão garantidas neste sábado, às 21h, e domingo (1º/2), às 19h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena 1.321, Centro). Ingressos a R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.



Domingo (1º/2)



Outro clássico do teatro mineiro, há 26 anos em cartaz, “Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso”, com Carlos Nunes, terá sessão única no domingo, às 19h30, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). O público se diverte com dicas e truques para ninguém passar fome em eventos. Nunes contracena com Diego Krisp e Marcos Khass. Ingressos a R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.



Segunda-feira (2/2)



Conto de Caio Fernando Abreu, “Os sobreviventes” inspira a peça dirigida por Ana Regis sobre a vida decadente de um casal, interpretado por Luciana Veloso e Thomaz Cannizza. Sessão às 20h de segunda-feira na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos a R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.



Terça-feira (3/2)



Kayete e Thiago Comédia garantem boas gargalhadas em “Deboche – A comédia”, às 20h de terça-feira, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos a R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.



Quarta-feira (4/2)



Crianças e adultos vão adorar conhecer os bonecos do Grupo Giramundo que estão expostos na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Cerca de 600 peças marcaram a trajetória da companhia mineira no teatro de bonecos, no cinema de animação e na televisão. Visitação das 9h30 às 21h, de terça a sábado, e domingo, das 17h às 21h. Entrada franca. Em cartaz até 26 de fevereiro.

Quinta-feira (5/2)



A atriz Ângela Mourão e o diretor Marcelo Bones chegam à Campanha de Popularização em clima de festa com a comemoração dos 25 anos da peça “Olympia”, inspirada na carismática mulher que fez história nas ruas de Ouro Preto. Na quinta, tem sessão às 19h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos a R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.

