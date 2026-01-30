'Proncovô' volta ao cartaz na Campanha de Popularização

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



A vida do artista mambembe ganha holofotes com a estreia de “Proncovô” na Campanha de Popularização Teatro e da Dança, com sessões desta sexta-feira a domingo (30/1 a 1º/2), no Teatro Marília. Estrelada por Laura de Castro e Zé Motta, com texto e direção de Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, a peça focaliza a dupla que viaja pelo mundo espalhando música, histórias e poesia por onde passa.

“Proncovô” homenageia o andarilho e a vocação nômade dos artistas, por meio de trovadores que tocam, cantam e recitam textos costurados à dramaturgia que festeja a cultura brincante brasileira.

Com direção musical de Sérgio Pererê, o espetáculo, que estreou há três anos e circulou por 30 cidades de Minas Gerais, Pará, Maranhão e Rio de Janeiro, nasceu justamente do desejo de Laura de Castro de pegar a estrada.

Com o fim da pandemia, a atriz percebeu que o movimento de retorno cultural estava concentrado nas capitais e ocorria lentamente em cidades menores. “Deu vontade de fazer um trabalho que circulasse pelos interiores e fosse espetáculo de rua. Junto disso tinha a minha urgência de voltar para a cena depois de dois anos dentro de casa”, conta a belo-horizontina radicada no Rio de Janeiro.

“Queria que esse retorno fosse uma espécie de volta para casa, daí a ideia de circular por Minas e de chamar o Eduardo Moreira, que me dirigiu aos 12 anos, no Festival de Cenas Curtas. Eu tinha o nome 'Proncovô', falei com ele, que me respondeu que queria escrever o texto”, recorda.

Milionário, Zé Rico e Milton Nascimento

A trilha sonora traz músicas de Laura e Zé, composição de Sérgio Pererê, canções de domínio público e temas sugeridos pelo diretor Eduardo Moreira.

Os clássicos “Encontros e despedidas”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e “Estrada da vida”, de Milionário e José Rico, foram incluídos. Segundo a atriz, funcionaram muito bem.

“Nos surpreendemos positivamente com essas sugestões, porque as pessoas cantam, principalmente 'Estrada da vida', que está na memória afetiva de quem mora no interior”, revela Laura.

“Proncovô” não é história com início, meio e fim. Traz cenas da vida de mambembes que peregrinam em busca do público, fiéis à ideia de que é preciso seguir, apesar das pedras no caminho.

Eduardo Moreira gostou de fazer este trabalho, bonito e poético, segundo ele. “É um espetáculo popular, que tem esse olhar sobre o artista mambembe, a coisa do viajante, do cigano e da pessoa que não tem pouso”, ressalta.

Xenofobia

Moreira fez a colagem de textos que têm o nomadismo como tema. Explica que isso está na essência do ofício do artista e na ordem do dia, em termos globais, por causa da xenofobia.

“Vemos o mundo dominado por ondas ultranacionalistas contra os imigrantes, quando eles deveriam ser muito bem recebidos, acredito. As economias do Primeiro Mundo não se sustentam sem eles. O preconceito e a demonização não fazem sentido”, pontua.

O diretor destaca a química e a simbiose de linguagens em “Proncovô”. “O Pererê trouxe sua pesquisa de interseção do teatro com a música, coisa sobre a qual tenho certo conhecimento, mas ele veio com jogos e exercícios para a Laura e o Zé. Foi muito interessante o encontro dela, atriz que utiliza a música, com ele, um músico que utiliza o teatro”, afirma Moreira.

Temporada colombiana

“Proncovô” ganhou o Prêmio Cenym de Teatro 2025 nas categorias Trilha Sonora e Qualidade Artística. Contemplado pelo Projeto de Internacionalização da Cultura Fluminense, do governo do Rio de Janeiro, ficou em cartaz nos festivais colombianos Comfama, em Medellín, e Artes de la Calle, em Santa Fe de Antioquia.

“É um espetáculo com muito texto. A gente fala em português, mas mesmo assim as pessoas se conectaram”, conta Laura de Castro. “Gostaria que ele fosse muito mais apresentado, pois não passou por praças importantes, como São Paulo. É um espetáculo simples, mas nessa simplicidade tem muita riqueza”, diz o diretor Eduardo Moreira, rindo do autoelogio.

Texto e direção: Eduardo Moreira. Com Laura de Castro e Zé Motta. Nesta sexta-feira (30/1), às 20h, sábado (31/1), às 16h e 20h, e domingo (1º/2), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc nos shoppings Pátio Savassi, Cidade e Monte Carmo.