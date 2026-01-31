Filmes sobre a dificuldade de viver conquistam a Mostra de Tiradentes

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Tiradentes - A reta final da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes segue mobilizando plateias numerosas nas diversas sessões exibidas em diferntes espaços da cidade histórica mineira. O público lotou o Cine-Tenda nesta sexta-feira (30/1) para a exibição do amazonense "Obeso mórbido", de Diego Bauer.

O diretor também protagoniza o filme e assina o roteiro, junto com Ricardo Manjaro. Outro longa que concentrou anteções foi "Dolores", de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, exibido ao ar livre.

Os outros dois filmes incluídos na progração do dia foram "Ao sabor das cinzas", de Taciano Valério, e "Amante difícil", de João Pedro Faro, ambos pela Mostra Olhos Livres, com exibição no Cine-Tenda.

"Obeso mórbido", que concorre na competitiva Mostra Aurora, e "Dolores", incluído na seleção da Mostra Praça, guardam, em sua essência, similaridades. Ambos falam de sonhos, desejos, esperanças e da ruína disso tudo, do revés, do fracasso, da impossibilidade de realização.



Muito aplaudido ao final da sessão, "Obeso mórbido" é uma autoficção que Bauer conduz com primor tanto na direção quanto na atuação, intensa em todos os sentidos.

A história acompanha a jornada do protagonista, um aspirante a ator, gordo – não exatamente um obeso mórbido, como observa uma personagem sua amiga –, que se esforça para conseguir um físico mais atlético – e consegue –, mas não vai além de comerciais fajutos de televisão, que faz com desgosto e obstinação.



Condição frágil



Chama a atenção a mudança corporal do personagem, que tem o mesmo nome do ator e diretor, e sua condição frágil. Ele é um sujeito mal resolvido na profissão e na vida.

Perder peso não amplia seus horizontes como ator e não o torna uma pessoa melhor, do ponto de vista das relações pessoais, seja com seus pais, de cuja casa saiu, ou com os encontros afetivos que coleciona pelo caminho. O filme consegue, por essa chave, alinhavar drama, humor, tensão, ternura e desalento.



Tangencialmente, "Obeso mórbido" ainda trata dos danos causados por expectativas e padrões impostos pela sociedade e focaliza uma Manaus como paisagem depauperada, sem o idílio amazônico que produções rodadas na região costumam vender.

Esse lugar distante do sonho é também o que "Dolores" apresenta, só que deslocado do Norte do país para um Centro decadente de São Paulo. É ali que a personagem que dá título ao filme, depois de perder o marido, busca mudar de vida.



Interpretada com intensidade por Carla Ribas, Dolores divide a cena com sua filha, Deborah (Naruna Costa), que a rejeita, e com a neta, Duda (Ariana Aparecida), que a tem em alta conta.

A relação entre as três, que vai se esgarçando de forma dramática ao longo da história, é o motor do longa, que parte de um argumento original do roteirista e diretor Chico Teixeira, morto em 2019, durante os preparativos para a realização do filme, em decorrência de um câncer.



Gosto amargo



Após a exibição, a produtora Sara Silveira conversou com o público. Os diretores estão, neste momento, participando do Festival de Cinema de Roterdã. Tanto "Obeso mórbido" quanto "Dolores" deixam um gosto amargo na boca do espectador, ao apontar que a vida não é um mar de rosas, mas de espinhos.

O primeiro, contudo, ainda reserva um suspiro para o final, como que a dizer que ser derrotado não necessariamente implica desistir de viver.



A programação da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes ainda guarda algumas boas atrações para este sábado (31/1), dia em que se encerra, quando serão anunciados os vencedores das mostras Aurora e Olhos Livres e entregues os diversos prêmios oferecidos pela organização.

Está prevista uma exibição de "O agente secreto", de Kleber Medonça Filho, indicado a quatro categorias no Oscar, e uma roda de conversa sobre a repercussão mundial do longa.

Três documentários também estão na programação do dia: "Sérgio Mamberti - Memórias do Brasil", "Copacabana, 4 de maio" e "Ladeiras da memória - Paisagens do Clube da Esquina".



