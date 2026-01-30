Sydney Sweeney rejeita ligação com Trump e nega ser ‘Barbie MAGA’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de inúmeras críticas, a atriz Sydney Sweeney rejeitou o apelido de “Barbie MAGA” e negou qualquer ligação ideológica com Donald Trump. A estrela de “Euphoria” é alvo de controvérsia nas redes sociais desde que participou de campanha publicitária para a American Eagle Outfitters. Em entrevista à revista Cosmopolitan, publicada na quinta-feira (29/1), a atriz afirmou que não quer ser associada a debates políticos.

A polêmica teve início após o lançamento da campanha “Great Jeans”, que, em inglês, tem pronúncia semelhante a “genes”. Na publicidade divulgada em julho de 2025, Sweeney aparece promovendo jeans da marca. Parte dos internautas criticou o anúncio, alegando que a ênfase em características físicas da atriz, como cabelos loiros e olhos azuis, evocaria discursos ligados à eugenia e até à propaganda nazista.

“Nunca estive aqui para falar de política. Sempre estive aqui para fazer arte, então esta não é uma conversa na qual eu queira estar no centro”, afirmou Sweeney à Cosmopolitan.

A atriz, de 28 anos, é registrada como republicana – partido de Trump – desde junho de 2024, mas nunca confirmou publicamente qualquer alinhamento ideológico. Segundo ela, essa informação acabou servindo de base para projeções e ataques. “Acho que, por causa disso, as pessoas querem ir ainda mais longe e me usar como peão. Mas é alguém me atribuindo algo, e eu não posso controlar isso”, disse.

Sweeney destacou que não se considera uma pessoa movida por ódio e reconheceu a dificuldade de lidar com acusações politicamente carregadas. “Se eu disser: ‘Isso não é verdade’, eles vão me atacar dizendo: ‘Você só está dizendo isso para se promover. Eu só tenho que continuar sendo quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Não posso obrigar todo mundo a me amar. Eu sei o que defendo”, afirmou.

A atriz também reforçou que sua carreira sempre esteve centrada nas artes, não na política. “Estou nas artes. Não estou aqui para falar de política”, declarou.

“Essa não é uma área na qual eu jamais imaginei me envolver. Me tornei atriz porque gosto de contar histórias, mas não acredito em ódio de nenhuma forma. Acredito que todos devemos nos amar, respeitar e compreender uns aos outros”, defendeu.

Em outra entrevista, concedida recentemente à revista People, Sweeney admitiu que seu silêncio inicial sobre a campanha pode ter contribuído para os mal-entendidos. “Quem me conhece sabe que estou sempre tentando unir as pessoas. Sou contra o ódio e a divisão. No passado, minha postura era nunca responder à imprensa, mas percebi que meu silêncio só aumentou a divisão, em vez de diminuí-la”, disse.

Ela afirmou ainda que ficou surpresa com a repercussão negativa do anúncio. “Eu participei porque amo os jeans e amo a marca. Não concordo com as opiniões que algumas pessoas escolheram associar à campanha. Muitos me atribuíram motivações e rótulos que simplesmente não são verdadeiros”, apontou.

A American Eagle também se manifestou, afirmando que a campanha tinha como único objetivo promover seus produtos. “Continuaremos a celebrar como todos usam seus jeans AE com confiança, do seu jeito. Jeans incríveis ficam bem em todos”, declarou a empresa em comunicado nas redes sociais.

Apesar das críticas, o anúncio recebeu apoio de integrantes da administração Trump, incluindo do próprio presidente, especialmente depois da circulação de informações sobre a suposta filiação republicana da atriz, algo que ela nunca confirmou oficialmente. Na entrevista à Cosmopolitan, que também marcou o anúncio de sua nova linha de lingerie, a SYRN, Sweeney comentou o impacto pessoal do cancelamento online.

“Definitivamente não é confortável ter pessoas dizendo o que você acredita ou pensa, especialmente quando isso não se alinha com você. Tem sido estranho ter que lidar com isso e digerir, porque não sou eu. Nada disso me representa”, afirmou.

Ela disse ainda que tem se afastado gradualmente das redes sociais por considerar o ambiente tóxico. “Chegou a um nível que não é saudável para mim digerir tudo isso”, disse.

