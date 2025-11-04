Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Reencontro entre Sydney Sweeney e ex-noivo termina em discussão e gritos

LA
Lance
  • Segundo o site TMZ, ela tentou se esconder dos fotógrafos ao perceber que estava sendo observada. Testemunhas relataram que, ao chegar em casa, Sweeney se irritou e gritou para o ex:
    Segundo o site TMZ, ela tentou se esconder dos fotógrafos ao perceber que estava sendo observada. Testemunhas relataram que, ao chegar em casa, Sweeney se irritou e gritou para o ex: "Não acredito em você. Por favor, vá embora, me deixe em paz." Foto: wikimedia commons
  • Recentemente, a atriz Kim Novak criticou duramente a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no filme “Scandalous”, dirigido por Colman Domingo. Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar.
    Recentemente, a atriz Kim Novak criticou duramente a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la no filme “Scandalous”, dirigido por Colman Domingo. Segundo ela, embora Sweeney seja talentosa, é “frágil e minúscula”, além de muito diferente em aparência, postura e modo de pensar. Foto: Greg Hernandez wikimedia commons
  • A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto.
    A artista classificou a escolha como “estranha” e afirmou estar descontente com a escalação, dizendo apenas esperar que a atriz receba outra proposta que a afaste do projeto. Foto: Divulgação/Ford
  • Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras reprovações à sua atuação.
    Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é alvo de críticas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras reprovações à sua atuação. Foto: reprodução
  • "Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião.. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?"", disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times. Futuramente, a produtora pediu desculpas. Foto: reprodução
  • A propaganda faz um trocadilho com as palavras
    A propaganda faz um trocadilho com as palavras "jeans" e "genes" (no inglês, a pronúncia é similar), destacando que são azuis (a roupa e os olhos da atriz). Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, teoria pseudocientífica que defende a superioridade genética e que, no século 20, influenciou o nazismo. Foto: Foto: Instagram American Eagle
  • Também em 2025, ao saber que a atriz é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse.
    Também em 2025, ao saber que a atriz é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/
  • Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série
    Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série "O Conto da Aia". Foto: reprodução / O Conto da Aia
  • No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO
    No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO "Objetos Cortantes", ao lado de Amy Adams. Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme "Era Uma Vez em... Hollywood", do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série "Euphoria" da HBO. Foto: divulgação hbo
  • Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série
    Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série "The White Lotus", outra produção de sucesso da HBO. Por esses papéis em "Euphoria" e "The White Lotus", a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022. Foto: reprodução The White Lotus
  • A comédia romântica
    A comédia romântica "Todos Menos Você", citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas. No entanto, fez sucesso nas redes sociais, principalmente por causa dos rumores de romance verdadeiro entre Sydney e o ator Glen Powell. Resultado: US$ 200 milhões em bilheteria mundial. Foto: Divulgação
  • Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme
    Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme "Madame Teia". O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias. Foto: Sony Pictures/Divulgação
  • Seu próximo filme,
    Seu próximo filme, "Christy", estreia em novembro nos Estados Unidos e a atriz revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, um ícone do boxe e membro do Hall da Fama. Durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses. Foto: Reprodução/Instagram
  • Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como
    Na vida pessoal, Sweeney começou a namorar o empresário Jonathan Davino em 2018, e eles ficaram noivos em 2022. Produziram juntos filmes como "Todos menos Você" e "Imaculada". O casal se separou em 2025. Foto: Reprodução Instagram
  • Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza.
    Sydney está em um relacionamento com o polêmico produtor musical Scooter Braun. Eles se conheceram em junho, durante o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza. Foto: Wikimedia Commons / Ashley Graham
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay