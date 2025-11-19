Sydney Sweeney volta a ser criticada: ‘frágil e minúscula’

Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série "O Conto da Aia". Foto: reprodução / O Conto da Aia