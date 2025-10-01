Galeria
Beldade de Hollywood, Sydney Sweeney conta como ganhou 13kg para interpretar boxeadora
"Eu treinava três vezes por dia, todos os dias. Pesos de manhã, kickboxing ao meio-dia e musculação à noite", explicou. Além disso, seguiu uma dieta rigorosa com frango, shakes e frutas. Nas filmagens, enfrentou lutas reais, que chegaram a causar hematomas e concussões. Foto: Reprodução/Instagram
Tudo começou depois que a atriz participou de um comercial da marca de moda American Eagle, que foi acusado de promover valores machistas, racistas e eugenistas. Foto: Foto: Instagram American Eagle
Muita gente associou esse trocadilho à eugenia, uma teoria pseudocientífica que defende a melhoria genética e que, no século 20, influenciou o nazismo a partir de seu viés racista e capacitista. Foto: Foto: Instagram American Eagle
O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos. Foto: Foto: Pixabay
"O segredo da vida está oculto no código genético. Os genes são fundamentais para determinar as características de um indivíduo e transmiti-las à geração seguinte", dizia Brooke no comercial, que recebeu críticas sobre levar mensagens provocantes para o público infantil. Foto: Foto: Wikimedia Commons
Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/
"Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião porque queria assistir. Eu queria saber quem ela é e por que todo mundo fala sobre ela", disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times. Foto: reprodução
E ela continuou: "Explique essa garota para mim. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?" Foto: reprodução
Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: “Muito triste uma mulher na posição de compartilhar sua esperteza e experiência escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o caráter de Ms. Baum". Foto: divulgação
Carol Baum foi responsável por produzir filmes como "Gêmeos - Mórbida Semelhança" (1988), "O Pai da Noiva" (1991) e "Cara de Um, Focinho de Outros" (1991), além da série "Buffy, a Caça-Vampiros" (1997-2003). Foto: divulgação / Buffy, a Caça-Vampiros
Após os comentários da equipe de Sweeney, a produtora afirmou que lamenta o que disse e que não costuma criticar atores publicamente. Foto: reprodução
Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série "O Conto da Aia". Foto: reprodução / O Conto da Aia
No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO "Objetos Cortantes", ao lado de Amy Adams. Foto: divulgação hbo
Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme "Era Uma Vez em... Hollywood", do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a sÃ©rie "Euphoria" (2019-2022), da HBO. Foto: divulgaÃ§Ã£o hbo
Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série "The White Lotus", outra produção de sucesso da HBO. Foto: reprodução The White Lotus
Por esses papéis em "Euphoria" e "The White Lotus", a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022. Foto: wikimedia commons
A comédia romântica "Todos Menos Você", citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e não foi bem nas críticas. Foto: divulgação
Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme "Madame Teia". O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias. Foto: Sony Pictures/Divulgação
No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em "Imaculada" ela interpreta Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira e passa a ser assombrada por forças malignas. Além de atuar, Sweeney também tem sua própria produtora, a Fifty-Fifty Films, fundada em 2020. Foto: reprodução / imaculada
