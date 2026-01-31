Assine
ARTES VISUAIS

Goma encerra o VAC 2026 com exposição 'Reconheça' na Funarte

Exposição apresenta panorama da trajetória do artista e propõe ampliar o olhar do público sobre as linguagens da arte urbana

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
31/01/2026 02:00

Fotografia mostra vista da exposição A rua tem suas próprias regras, com ambiente tomado por pichações e esculturas que simulam corpo deitado e corpo sentado em cadeira de elevação de pintor
O artista Goma apresenta a exposição "Reconheça", que encerra a programação do VAC 2026 e revisita sua trajetória na arte urbana crédito: Bruno Prentz/Divulgação

Um dos nomes mais conhecidos da cultura urbana de Belo Horizonte, João Marcelo, mais conhecido como Goma, encerra a programação do VAC 2026 com a abertura da exposição "Reconheça", neste sábado (31/1), na Funarte.

Goma apresenta um recorte da própria trajetória, que começa na pichação, passa pelo grapicho e chega ao grafite.

"A pichação é a escrita, a caligrafia, na maioria das vezes preta. O grapicho é a mistura do grafite com a pichação, como se fosse uma pichação colorida. Já o grafite é mais desenho e mais autorizado", explica.

Com produções em diferentes caligrafias, técnicas e suportes, a exposição percorre o caminho construído pelo artista ao longo dos anos nas ruas. No início da carreira, ainda sem recursos, ele improvisava os próprios materiais usando objetos como desodorante, canetinha e carvão, que também integram a mostra.

Para Goma, a proposta é ampliar o olhar de quem não reconhece o picho como expressão artística. “A intenção é passar a mensagem de que qualquer manifestação artística é arte.”

O título da exposição funciona como um chamado para enxergar o artista para além do estigma. “Quero mostrar meu outro lado: empresário, pai de família e artista, para quem só me conhece como pichador ou ‘marginal’”, conta.

Além da atuação artística, Goma é empreendedor e produtor cultural. Ele comanda a loja Real Grapixo, especializada em artigos para grafiteiros, e uma marca própria de roupas e acessórios. Também foi professor de grafite em um programa social por oito anos.

Fotografia

A exposição reúne ainda cerca de 80 fotografias que atravessam diferentes momentos da vida de Goma e conta com trabalhos de Alonso Pafyeze, que apresenta fotografias urbanas em formato de lambe-lambe, papel e cola, com cenas do cotidiano, como vivências em estádios, ônibus e bailes funk.

A abertura acontece às 16h. A partir das 17h, a programação musical inclui MC Caçula, DJ Mizinha e Mac Júlia. A entrada é gratuita, sem retirada de ingressos.

"RECONHEÇA"

Exposição de Goma e Alonso Pafyeze, na Funarte (Rua Januária, 68 - Centro), até 21 de fevereiro. Visitação de quarta-feira a domingo, das 16h às 20h. Entrada gratuita. 

