Goma encerra o VAC 2026 com exposição 'Reconheça' na Funarte
Exposição apresenta panorama da trajetória do artista e propõe ampliar o olhar do público sobre as linguagens da arte urbana
Um dos nomes mais conhecidos da cultura urbana de Belo Horizonte, João Marcelo, mais conhecido como Goma, encerra a programação do VAC 2026 com a abertura da exposição "Reconheça", neste sábado (31/1), na Funarte.
Goma apresenta um recorte da própria trajetória, que começa na pichação, passa pelo grapicho e chega ao grafite.
"A pichação é a escrita, a caligrafia, na maioria das vezes preta. O grapicho é a mistura do grafite com a pichação, como se fosse uma pichação colorida. Já o grafite é mais desenho e mais autorizado", explica.
Com produções em diferentes caligrafias, técnicas e suportes, a exposição percorre o caminho construído pelo artista ao longo dos anos nas ruas. No início da carreira, ainda sem recursos, ele improvisava os próprios materiais usando objetos como desodorante, canetinha e carvão, que também integram a mostra.
Para Goma, a proposta é ampliar o olhar de quem não reconhece o picho como expressão artística. “A intenção é passar a mensagem de que qualquer manifestação artística é arte.”
O título da exposição funciona como um chamado para enxergar o artista para além do estigma. “Quero mostrar meu outro lado: empresário, pai de família e artista, para quem só me conhece como pichador ou ‘marginal’”, conta.
Além da atuação artística, Goma é empreendedor e produtor cultural. Ele comanda a loja Real Grapixo, especializada em artigos para grafiteiros, e uma marca própria de roupas e acessórios. Também foi professor de grafite em um programa social por oito anos.
Fotografia
A exposição reúne ainda cerca de 80 fotografias que atravessam diferentes momentos da vida de Goma e conta com trabalhos de Alonso Pafyeze, que apresenta fotografias urbanas em formato de lambe-lambe, papel e cola, com cenas do cotidiano, como vivências em estádios, ônibus e bailes funk.
A abertura acontece às 16h. A partir das 17h, a programação musical inclui MC Caçula, DJ Mizinha e Mac Júlia. A entrada é gratuita, sem retirada de ingressos.
"RECONHEÇA"
Exposição de Goma e Alonso Pafyeze, na Funarte (Rua Januária, 68 - Centro), até 21 de fevereiro. Visitação de quarta-feira a domingo, das 16h às 20h. Entrada gratuita.