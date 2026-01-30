Assine
overlay
Início Cultura

Novo livro de ‘Stranger things’ chega às prateleiras

Livro é focado na história da quinta temporada de ‘Stranger things’ e aprofunda em personagens da série

Publicidade
Carregando...
BL
Bruna Lima
BL
Bruna Lima
Repórter
30/01/2026 12:14

compartilhe

SIGA
x
Novo livro de ‘Stranger things’ chega às prateleiras
Novo livro de ‘Stranger things’ chega às prateleiras crédito: Platobr Cultura

O novo livro de “Stranger things”, focado na história da quinta temporada da série, lançada no início de dezembro, chegará às estantes no dia 2 de janeiro de 2026. “Stranger things: de um jeito ou de outro” aprofunda as histórias de Nancy Wheeler e Robin Buckley.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ambientada dois meses após o terremoto causado por Vecna, a trama acompanha a tentativa de Hawkins de se reconstruir enquanto estranhos acontecimentos voltam a assombrar a cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com clima de suspense e investigação, a obra aposta na parceria entre Nancy e Robin para aprofundar os conflitos já exibidos na série exibida pela Netflix e explorar novas ameaças do universo de Stranger Things. O livro será publicado pela editora Intrínseca.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay