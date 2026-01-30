Art Basel: como funciona feira de arte mais importante do mundo

Todos os anos, no fim de junho, a cidade suíça de Basileia (Basel) se transforma na capital mundial da arte. O motivo é a Art Basel, a mais prestigiada feira de arte moderna e contemporânea do mundo. O evento reúne as galerias mais influentes, curadores de museus e artistas de renome, todos em busca das próximas grandes tendências do mercado.

Fundada em 1970 por um grupo de galeristas, Trudi Bruckner, Balz Hilt e Ernst Beyeler, a feira rapidamente ganhou fama pela qualidade das obras expostas. O evento reúne negócios milionários e novas carreiras artísticas, simbolizando mais do que apenas uma exposição.

Como funciona a Art Basel?

A estrutura da feira é dividida em setores para facilitar a navegação e destacar diferentes tipos de produção artística. O principal deles é o "Galleries", que exibe pinturas, esculturas, desenhos, instalações e fotografias de mestres modernos e diversos artistas.

Além da exposição, a Art Basel oferece uma programação que inclui filmes, eventos, mostras paralelas, shows e até mesmo cardápios com refeições e comidas inspiradas nas artes.

A feira oferece um tour guiado para os visitantes, com guias historiadores e críticos de arte. Normalmente, ele acontece durante todo o período de abertura do pavilhão e é feito em inglês, alemão, francês, italiano e, por meio de reservas antecipadas, em espanhol.

O impacto no mercado e a expansão global

A importância da Art Basel vai além das vendas. As obras e os artistas que ganham destaque no evento costumam ter seus valores de mercado elevados e recebem maior atenção da crítica e de instituições culturais. A feira dita o que será relevante no cenário artístico nos meses seguintes.

O sucesso do modelo foi tão grande que a marca se expandiu para outros continentes. Além do evento original na Suíça, hoje existem quatro edições anuais: a principal em Basileia (junho), Art Basel Paris (outubro), Miami Beach (dezembro) e Hong Kong. Cada uma dialoga com o contexto cultural local. Recentemente, foi anunciada uma quinta edição em Doha, no Catar, em fevereiro de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão de subeditor Thiago Prata