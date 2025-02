KING Saints e Mac Júlia se unem em collab inedita na faixa 'Unha Curtinha'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Calor de fevereiro, termômetros derretendo e as ruas com a energia do verão. Tudo pronto para a parceria que vai chegar para deixar o clima ainda mais quente. KING Saints e Mac Júlia se uniram na inédita faixa Unha Curtinha. A música - que já chega com videoclipe - nasce como um hino à liberdade, à celebração do amor sem censura e da troca de afetos que se conectam de um jeito único: sem pressa, sem regras.

Quando KING Saints, da Baixada Fluminense (RJ), e Mac Júlia, de Belo Horizonte (MG), se juntam, o resultado não poderia ser diferente: uma verdadeira explosão de sabor e química. A nova collab já é referenciada pelos fãs como #KINGMAC. Uma hashtag, sim, mas também um sentimento: aquele sanduíche perfeito que tem o equilíbrio exato entre o quente e o doce, bem como o suave e o apimentado.

Claro que não faltam os toques de humor e irreverência que são marca registrada de ambas. KING Saints, mistura um funk ousado com a autenticidade do seu lugar, enquanto Mac Júlia provoca com sutileza e, ao mesmo tempo, ousadia.

"Aqui é pra quem quer se divertir, se entregar e ainda dar aquele gostinho de provocação", brinca KING. "A gente veio pra quebrar tudo, com respeito e muita curtição! Vamos nos lambuzar, no melhor sentido", completa Mac Júlia.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.