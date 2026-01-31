Mostra de Tiradentes será encerrada neste sábado (31/1) com agenda cheia

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Termina neste sábado (31/1) a 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Mas isso não significa que a programação do último dia esteja acanhada. Os espaços montados na cidade histórica exibirão 20 filmes e receberão painéis, rodas de conversa, masterclasses e duas performances musicais. Às 21h30, na cerimônia de encerramento, serão premiados os vencedores das mostras competitivas.



“É um evento que aposta na formação de público, na renovação e no fortalecimento do setor audiovisual”, afirma Raquel Hallak, coordenadora-geral da mostra. “Conseguimos realizar uma edição consistente, com programação de qualidade, forte presença de público e ampla repercussão”, acrescenta.



A programação de hoje começa às 10h, com bate-papo sobre o filme “Obeso mórbido”, com a presença do diretor Diego Bauer, no Centro Cultural Yves Alves. Às 10h30, no Cine Tenda da Praça da Rodoviária, serão exibidos os curtas da Mostrinha: “Antes d’eu era nós”, de Lila Thevenom e Raquel Deliberador; “Natureza”, de Sheila Rodrigues e Jaqueline Lopes Diniz; “Abraços”, de Barcabogante; “Pelo que se foi”, de Julia Leite, Luís Eduardo Fanzeres, Marcela Lesniczki e Rafael Sabioni; e “Carrinho de rolimã – Uma aventura em alta velocidade”, de Rafael Nzinga.



A masterclass “Do filme pronto ao lançamento – ‘O agente secreto” será ministrada pelo gerente de lançamentos da Vitrine Filmes, Bernardo Lessa, no Centro Cultural Yves Alves.



Aberta ao público mediante retirada de senha, a atividade aborda etapas essenciais do planejamento estratégico que antecedem o lançamento de um longa, considerando praças, janelas e ações de engajamento, a partir da experiência com “O agente secreto”.



O longa de Kleber Mendonça Filho vai passar às 14h, no Cine Tenda, com entrada franca. Ele disputa quatro categorias do Oscar – Melhor Filme, Filme Internacional, Ator e Direção de Elenco.



À tarde, haverá exibição dos curtas da “Mostra Valores” (“Cores de Laura” e “Anália”, de Elizabeth Ramos e Vitória Iabrudi); a masterclass “Pontes afetivas: Conectando o cinema brasileiro aos festivais africanos e da diáspora”, com o distribuidor ruandês Romeo Umulisa; o painel “Futuros imaginados: Festivais de cinema na era da economia da atenção”; roda de conversa com a atriz e poeta Elisa Lucinda; espetáculo de circo; e bate-papo com a equipe de “O agente secreto”.



À noite, haverá sessões de curtas das mostras “Territórios mineiros” e “Cine Embratur lab”, além da exibição dos longas “Copacabana, 4 de maio”, de Allan Ribeiro, e “Ladeiras da memória – Paisagens do Clube da Esquina”, de Raabe Andrade e Daniel Caetano. Na sequência, ocorrerão a cerimônia de encerramento e performances musicais de Aninha Felipe e do DJ David Maurity.



Wagner Moura em Santê

De domingo (1º/2) a 8 de fevereiro, o Cine Santa Tereza apresenta a mostra “Wagner Moura em cena”. Serão exibidos nove filmes do ator baiano, dos populares “Tropa de Elite” (1 e 2), de José Padilha, e “Saneamento básico – O filme”, de Jorge Furtado, a produções menos conhecidas, como “Romance”, de Guel Arraes, e “Nina”, de Heitor Dhalia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste domingo, haverá sessão de “Tropa de Elite”, às 16h30, e de “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”, às 19h. Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. A programação está disponível no Instagram (@cinesantatereza).