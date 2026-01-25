Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A abertura da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes começou, sexta-feira (23/1), com um grande acerto. "O Fantasma da Ópera", filme de Julio Bressane, escolhido para marcar a abertura do festival, é curto. Tem 26 minutos. Um alívio para o público que ocupou os 600 lugares do Cine Tenda por mais de duas horas acompanhando a cerimônia de abertura, que é muito longa e precisa de uma boa editada. Ou então que os filmes de abertura sejam curtos como o de Júlio Bressane. É importante a visibilidade dada aos patrocinadores e colaboradores da Mostra, uma das mais importantes do país, mas é preciso pensar também em forma de ela não se tornar enfadonha.

AMOR DE FILHOS

A atriz, roteirista e cineasta Karine Teles, a grande homenageada da Mostra, protagonizou momentos emocionantes. Os filhos, Francisco e Arthur, de 15 anos, não desgrudaram da mãe, mostrando serem seus fãs número 1. Enquanto as imagens de Karine eram exibidas na telona, os meninos abraçaram a mãe com orgulho. Quando ela recebeu o Troféu Barroco, Francisco e Arthur estavam ao lado dela, no palco.

Lô Borges foi homenageado na abertura do festival de cinema que termina sábado (31) Jackson Romanelli/Divulgação

FORÇA PARA NÃO DESISTIR

Ela também emocionou a plateia ao lembrar que a primeira vez que pisou no Cine Tenda foi em 2007. "Fiquei assistindo filmes e sonhando em ter, um dia, trabalho meu projetado nessa tela", contou. "Agora, quase 20 anos depois ter meu trabalho reconhecido e homenageado, me dá uma nova força para não desistir".

SEM GLAMOUR

Karine prosseguiu: "quem trabalha com cultura, educação, arte no nosso país sabe que a gente está o tempo todo recomeçando. São carreiras instáveis, imprevisíveis, uma montanha russa frequente de emoções. Uma hora, você diz não para um trabalho porque já tem outro. Outra hora, você está há meses sem trabalho. Uma hora, a gente tem Ministério da Cultura. Outra hora, a gente não tem. Uma hora, todo mundo comemorando o Oscar. Outra hora, somos inimigos do país. Não é nada glamouroso. É muito duro".



NA CHUVA

Mesmo com chuva fina, ontem (24), no fim da tarde, o Cortejo da Arte saiu da igreja do Rosário, cortou a Rua Direita até o Cine Praça. O passeio musical foi animado pela Ala Verde Mostra Valores – Serra de São José, Banda Ramalho, Batucada das Minas, Dia de Reis, Grupo Entre&Vista, Palhaça Lu Gatelli, Trupe Balão Mágico, Turma do Pipoca, Unidos do Samba Queixinho. A mostra segue até 31 de janeiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.