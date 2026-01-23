Inscrições abertas para o Prêmio Literário Máquina de Contos

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

As inscrições para a sexta edição do Prêmio Literário Máquina de Contos estão abertas até o próximo dia 16 de abril. Neste ano, os três vencedores serão premiados com R$ 2 mil cada um e com a publicação dos contos no aplicativo Máquina de Contos. Além disso, outros 10 contos serão reconhecidos com menção honrosa e serão publicados, ao lado dos vencedores, em livro exclusivo.

Podem se inscrever autores brasileiros, maiores de 18 anos, que tenham autopublicações ou participações em coletâneas, com textos inéditos que não tenham sido publicados de maneira comercial, tanto de forma eletrônica quanto impressa. As inscrições devem ser feitas no site Máquina de Contos.

A comissão julgadora é formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em Literatura, autor de “Naturezas-mortas”, e por Sérgio Tavares, escritor, jornalista e crítico literário, autor de “Todos nós estaremos bem”.

O resultado será divulgado no dia 13 de maio. O livro, composto pelos contos selecionados, poderá ser baixado de forma gratuita no site do prêmio. Cada autor recebe três exemplares físicos da publicação, prevista para ser lançada até o final deste ano.