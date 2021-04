Escritora mineira vence 1º Prêmio Literário Máquina de Contos

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, 30/4 (foto: Máquina de contos / Reprodução)

A primeira edição do Prêmio Literário Máquina de Contos teve uma escritora mineira entre os vencedores. Lara Firmino Araújo, de 36 anos, foi premiada por “O peixe já está morto”. A lista de premiados ainda inclui “Eram duas ventarolas”, de Ana Carolina Schmidt Ferrão, de 30 anos, e “A espera”, de João Pedro Burzlaff Lopes, de 32 anos, ambos do Rio Grande do Sul.

Lara comemorou a premiação me seu perfil no Instagram:

Com objetivo de estimular a cultura brasileira por meio da revelação de novos talentos da literatura, o concurso oferece aos três vencedores a assinatura de contrato para publicação do conto na plataforma digital Máquina de Contos, serviço digital que entrega mensalmente um conto na forma de e-book aos assinantes. Além disso, o trio receberá uma premiação individual de R$2 mil, além do troféu exclusivo.

Com tema livre e aberto a qualquer pessoa com mais de 18 anos que não tenha publicado comercialmente livros completos, em mídia eletrônica ou impressa, o prêmio recebeu 1344 inscrições, entre 15 de janeiro a 10 de abril deste ano.

A comissão julgadora foi formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, e por Sérgio Tavares, escritor e crítico literário. O resultado completo, incluindo os três textos vencedores e 10 contos laureados com Menção Honrosa, está no site: www.maquinadecontos.com.br/premio.