'SVU': Liv e Stabler voltam a se encontrar na terça à noite

Os atores Christopher Meloni e Mariska Hargitay no episódio especial de "SVU" (foto: UNIVERSAL TV/DIVULGAÇÃO)

Em 22 anos ininterruptos no ar, "Law & order: Special Victims Unit (SVU)" já rendeu 500 episódios. Olivia Benson (Mariska Hargitay), a incansável policial que investiga crimes sexuais em Nova York, já teve vários colegas. Mas nunca houve um parceiro como Elliot Stabler (Christopher Meloni), com quem ela dividiu os primeiros 12 anos da série.





Em 2011, ao final da 12ª temporada, Meloni deixou a produção por divergências contratuais. Uma década mais tarde, volta a interpretar seu mais famoso personagem, o protagonista de “Law & order: Organized crime”, novo spin-off da franquia milionária de Dick Wolf.





A reestreia se dá por meio de “O retorno do filho pródigo”, o episódio especial da 22ª temporada de “SVU” que será exibido na terça-feira (4/5), no Universal TV. O aguardado reencontro de Olivia Benson e Elliot Stabler não começa tranquilo. “Liv, me desculpe”, diz ele. “Você sente por ter ido embora? Sente muito por ter me abandonado?”, retruca a ex-parceira.





O diálogo se dá em um hospital após uma tragédia. Um carro-bomba explodiu em Nova York e Benson atendeu ao chamado. Reconheceu entre os feridos Kathy (Isabel Gillies), mulher de Stabler.





O agente explica a Liv que atua em Roma combatendo o crime organizado e voltou aos EUA para depor em um julgamento. Acredita que a bomba que atingiu a mulher era endereçada a ele.





Para não entregar mais, basta dizer que a explosão vai trazer sede de vingança para Elliot, mote para o início da nova série. Ainda não há previsão de estreia de “Law & order: Organized crime” no Brasil.





“LAW & ORDER: SVU”

O episódio “O retorno do filho pródigo” estreia terça (4/5), às 22h10, no Universal TV