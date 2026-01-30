Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim', morre aos 71 anos

Morreu nesta sexta-feira (30/1) Catherine O'Hara, vencedora do prêmio Emmy pelas séries "Schitt's Creek" e "SCTV Network 90", aos 71 anos. A informação foi confirmada por seu agente à revista americana Variety.

Segundo, a atriz enfrentou uma doença – não especificada – por um breve período e morreu em casa. O'Hara acumulou diversos trabalhos de destaque nos últimos anos, especialmente na televisão, e era figura recorrente nos tapetes vermelhos de Hollywood. Recentemente, marcou presença em cerimônias como a do Emmy, em setembro passado.



Seus créditos no cinema incluem filmes que se tornaram clássicos, como "Os Fantasmas Se Divertem", ou "Beetlejuice", e "Esqueceram de Mim".

No ano passado, a americana-canadense estrelou uma das séries queridinhas do momento, "O Estúdio", do Apple TV. Ela foi indicada ao Emmy por seu papel na trama, uma sátira sobre o estado atual da indústria cinematográfica. Uma segunda temporada, na qual ela retornaria, está em produção.



O papel de atriz coadjuvante em "O Estúdio" veio na sequência de outros dois trabalhos fortemente elogiados nas telinhas. Também no ano passado, ela integrou o elenco de "The Last of Us", dando vida a uma psicóloga que precisa lidar com o luto depois de perder o marido no apocalipse zumbi da trama. Também foi lembrada pelo Emmy pelo trabalho, na categoria de atriz convidada.



Antes disso, porém, veio um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira, em "Schitt's Creek". Despretensiosa, a comédia arrebatou a crítica e o público ao acompanhar uma família abastada que precisa se adaptar à nova realidade quando perde a sua fortuna. A trama rendeu a ela o Emmy de atriz de comédia, há seis anos.

Foi a segunda estatueta mais cobiçada da televisão americana que O'Hara recebeu. Muito antes, em 1982, ela havia sido premiada não como atriz, mas como roteirista do programa de variedades "SCTV Network 90".

O programa era uma paródia da própria televisão nos anos 1980 e reuniu outros nomes do humor que estavam em ascensão na época, como Martin Short, Rick Moranis e Eugene Levy – com quem voltaria a contracenar justamente em "Schitt's Creek".

