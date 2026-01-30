Lady Gaga interrompe show e faz discurso contra o ICE

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lady Gaga fez um discurso emocionado contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) durante um dos shows da turnê The Mayhem Ball em Tóquio, no Japão. A apresentação ocorreu na noite de quinta-feira (29/1), no Tokyo Dome, onde a cantora encerra uma série de cinco shows no país.

Visivelmente abalada, a artista interrompeu o espetáculo para falar sobre a situação nos Estados Unidos e demonstrar solidariedade a imigrantes e famílias afetadas por ações recentes do órgão. “Quero dedicar um momento para falar sobre algo extremamente importante para mim. Algo importante para pessoas em todo o mundo e especialmente na América agora”, disse Gaga ao público.

“Em alguns dias, vou voltar para casa e meu coração está doendo ao pensar nas pessoas, nas crianças, nas famílias, por toda a América, que estão sendo impiedosamente perseguidas pelo ICE. Estou pensando em toda a dor delas e em como suas vidas estão sendo destruídas bem diante dos nossos olhos”, afirmou a cantora.

Durante o discurso, Gaga também mencionou Minnesota, onde recentemente um tiroteio envolvendo agentes do ICE matou o enfermeiro Alex Pretti, em Minneapolis. A artista está programada para se apresentar em abril em St. Paul, cidade próxima ao local da tragédia. “Estou pensando em todos que estão vivendo com tanto medo e buscando respostas sobre o que devemos fazer. Quando comunidades inteiras perdem seu senso de segurança e pertencimento, algo se quebra dentro de todos nós”, disse.

Mesmo falando fora dos Estados Unidos, Gaga fez questão de conectar o público japonês à causa. “Sei que não estamos na América agora, mas estamos com nossa comunidade e amamos vocês”, declarou, sob aplausos. Em seguida, dedicou a canção “Come to Mama”, do álbum “Joanne” (2016), “a todos que estão sofrendo, a todos que se sentem sozinhos e desamparados, a qualquer um que perdeu um ente querido e está passando por um momento impossível”.

A cantora defendeu mudanças urgentes nas políticas migratórias e pediu responsabilidade aos líderes do país. “Precisamos voltar a um lugar de segurança, paz e responsabilidade. Pessoas boas não deveriam ter que lutar tanto e arriscar suas vidas por bem-estar e respeito. Espero que nossos líderes estejam ouvindo e tenham misericórdia de todos em nosso país”, disse.

Lady Gaga se junta a uma lista crescente de artistas que têm se manifestado contra o ICE. Recentemente, nomes como Mark Ruffalo, Olivia Wilde e Wanda Sykes criticaram publicamente a agência em eventos como o Globo de Ouro e o Festival de Sundance. No cenário musical, Olivia Rodrigo declarou nas redes sociais que as ações do ICE em Minnesota são “imperdoáveis”, enquanto Billie Eilish cobrou posicionamento de outros famosos. Tyler, The Creator também se manifestou de forma direta contra o órgão e contra o presidente Donald Trump.

