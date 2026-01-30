Assine
PROTESTO

Lady Gaga interrompe show e faz discurso contra o ICE

No palco em Tóquio, Gaga citou medo vivido por comunidades nos EUA e cobrou responsabilidade das lideranças

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/01/2026 11:44 - atualizado em 30/01/2026 12:48

Lady Gaga interrompeu show para falar sobre a situação nos Estados Unidos e demonstrar solidariedade a imigrantes e famílias afetadas por ações do ICE
Lady Gaga interrompeu show para falar sobre a situação nos Estados Unidos e demonstrar solidariedade a imigrantes e famílias afetadas por ações do ICE crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Lady Gaga fez um discurso emocionado contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) durante um dos shows da turnê The Mayhem Ball em Tóquio, no Japão. A apresentação ocorreu na noite de quinta-feira (29/1), no Tokyo Dome, onde a cantora encerra uma série de cinco shows no país.

Visivelmente abalada, a artista interrompeu o espetáculo para falar sobre a situação nos Estados Unidos e demonstrar solidariedade a imigrantes e famílias afetadas por ações recentes do órgão. “Quero dedicar um momento para falar sobre algo extremamente importante para mim. Algo importante para pessoas em todo o mundo e especialmente na América agora”, disse Gaga ao público.

“Em alguns dias, vou voltar para casa e meu coração está doendo ao pensar nas pessoas, nas crianças, nas famílias, por toda a América, que estão sendo impiedosamente perseguidas pelo ICE. Estou pensando em toda a dor delas e em como suas vidas estão sendo destruídas bem diante dos nossos olhos”, afirmou a cantora.

Durante o discurso, Gaga também mencionou Minnesota, onde recentemente um tiroteio envolvendo agentes do ICE matou o enfermeiro Alex Pretti, em Minneapolis. A artista está programada para se apresentar em abril em St. Paul, cidade próxima ao local da tragédia. “Estou pensando em todos que estão vivendo com tanto medo e buscando respostas sobre o que devemos fazer. Quando comunidades inteiras perdem seu senso de segurança e pertencimento, algo se quebra dentro de todos nós”, disse. 

Mesmo falando fora dos Estados Unidos, Gaga fez questão de conectar o público japonês à causa. “Sei que não estamos na América agora, mas estamos com nossa comunidade e amamos vocês”, declarou, sob aplausos. Em seguida, dedicou a canção “Come to Mama”, do álbum “Joanne” (2016), “a todos que estão sofrendo, a todos que se sentem sozinhos e desamparados, a qualquer um que perdeu um ente querido e está passando por um momento impossível”.

A cantora defendeu mudanças urgentes nas políticas migratórias e pediu responsabilidade aos líderes do país. “Precisamos voltar a um lugar de segurança, paz e responsabilidade. Pessoas boas não deveriam ter que lutar tanto e arriscar suas vidas por bem-estar e respeito. Espero que nossos líderes estejam ouvindo e tenham misericórdia de todos em nosso país”, disse.

Lady Gaga se junta a uma lista crescente de artistas que têm se manifestado contra o ICE. Recentemente, nomes como Mark Ruffalo, Olivia Wilde e Wanda Sykes criticaram publicamente a agência em eventos como o Globo de Ouro e o Festival de Sundance. No cenário musical, Olivia Rodrigo declarou nas redes sociais que as ações do ICE em Minnesota são “imperdoáveis”, enquanto Billie Eilish cobrou posicionamento de outros famosos. Tyler, The Creator também se manifestou de forma direta contra o órgão e contra o presidente Donald Trump.

Quanto Lady Gaga mede?-AFP
Quanto Lady Gaga mede? AFP
Cantora, que se apresenta na praia de Copacabana, tem diversas curiosidades sobre ela, incluindo sua altura, já que ela é mais baixa do que aparenta. Confira a seguir -AFP
Cantora, que se apresenta na praia de Copacabana, tem diversas curiosidades sobre ela, incluindo sua altura, já que ela é mais baixa do que aparenta. Confira a seguir AFP
Lady Gaga nasceu em 28 de março de 1986 e tem 39 anos-Acervo pessoal
Lady Gaga nasceu em 28 de março de 1986 e tem 39 anos Acervo pessoal
Seu nome verdadeiro é Stefani Joanne Angelina Germanotta -Acervo pessoal
Seu nome verdadeiro é Stefani Joanne Angelina Germanotta Acervo pessoal
Lady Gaga tem ascendência italiana, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, em Nova York-AFP
Lady Gaga tem ascendência italiana, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, em Nova York AFP
Ela é a filha mais velha de Joe Germanotta e Cynthia Germanotta e irmã da estilista Natali Veronica Germanotta -Getty Images / People Magazine
Ela é a filha mais velha de Joe Germanotta e Cynthia Germanotta e irmã da estilista Natali Veronica Germanotta Getty Images / People Magazine
A cantora mede 1,55 m de altura -AFP
A cantora mede 1,55 m de altura AFP
A cantora tem uma fortuna de US$ 300 milhões, segundo estimativas da
A cantora tem uma fortuna de US$ 300 milhões, segundo estimativas da "Forbes" AFP
Lady Gaga já venceu um Oscar, três American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 14 Grammys e dois Globos de Ouro -AFP
Lady Gaga já venceu um Oscar, três American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, 14 Grammys e dois Globos de Ouro AFP
Ela foi a primeira mulher a ganhar Oscar, Grammy, BAFTA e Globo de Ouro no mesmo ano, em 2019 -AFP
Ela foi a primeira mulher a ganhar Oscar, Grammy, BAFTA e Globo de Ouro no mesmo ano, em 2019 AFP
Atualmente, Lady Gaga está noiva de Michael Polansky, empresário e matemático -AFP
Atualmente, Lady Gaga está noiva de Michael Polansky, empresário e matemático AFP
 

Tópicos relacionados:

celebridades cultura donaldtrump ice lady-gaga musica show

