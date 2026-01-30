Homem fantasiado de Batman protesta contra ICE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem não identificado vestido de Batman usou uma reunião do Conselho Municipal de Santa Clara, na Califórnia, na última terça-feira (27) para cobrar medidas da instituição contra o ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, antes da realização do Super Bowl, marcado para o dia 8 de fevereiro na cidade.

"Que porra estamos fazendo aqui?", afirmou, batendo a mão no púlpito durante o que parecia ser um momento de participação dos cidadãos na reunião. Intervenções anteriores à do manifestante abordaram o mesmo assunto.

"Vocês tiveram meses para se preparar para esse evento. Eu não dou a mínima se isto é falta de decoro. Pessoas estão morrendo todos os dias nas ruas deste país", continuou. Em menos de um mês, duas pessoas foram mortas em Minneapolis por agentes do ICE, utilizado ostensivamente pelo governo de Donald Trump em sua cruzada contra imigrantes.

Os incidentes motivaram uma onda de protestos no estado. A Califórnia, um bastião democrata e lar de uma das maiores populações de imigrantes dos EUA, também registrou atos contra a política do republicano.

"Algum de vocês pode voltar para casa e dizer a seus filhos que fizeram tudo o que puderam para proteger seus colegas de classe, avós ou eles mesmos? Eu não acho que podem", disse o homem.

A intervenção ocorre um dia após autoridades americanas confirmarem à imprensa que o ICE será mobilizado no tradicional campeonato de futebol americano. A atração do evento esportivo deste ano será o porto-riquenho Bad Bunny.

A escolha do cantor, anunciada em setembro do ano passado, gerou uma série de críticas por parte de apoiadores de Trump. Dias depois da divulgação, Corey Lewandowski, assessor do departamento de Segurança Interna do governo americano, disse que agentes de imigração estariam presentes no campeonato.

Bad Bunny já havia afirmado à revista britânica i-D que não fez turnê pelos EUA com o álbum "Debí Tirar Más Fotos" (2025), em partes, por medo de batidas do ICE em seus shows. O cantor, contudo, fez apresentações em Porto Rico, um território ultramarino americano.

"Vocês precisam afirmar que nenhum recurso da cidade irá para o ICE, que não haverá cooperação com eles", diz o homem em Santa Clara, chamando o órgão de um "conselho de covardes". "Se não agirem, vocês não são apenas covardes, são traidores. Traidores de cada indivíduo a quem vocês servem. De cada indivíduo que vive neste país, legalmente ou ilegalmente."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eu não preciso falar sobre quantas pessoas foram baleadas, quantas pessoas foram mortas, quantas crianças foram sequestradas e usadas como isca", afirma. "Eu não estou implorando a vocês, eu estou exigindo que vocês ajam com o mínimo de coragem, porra!"