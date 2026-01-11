Assine
Secretária de Trump acusa democratas de incentivar violência após morte de mulher baleada por agente do ICE

11/01/2026 16:35

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, acusou neste domingo (11) políticos democratas de promover a violência contra agentes de imigração, em meio aos protestos pela morte de uma mulher baleada por um desses agentes em Minneapolis.

Desde a quarta-feira, quando ocorreu o incidente, há manifestações em todo o país pela morte de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos. Um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) atirou nela durante uma operação.

Noem insistiu na narrativa da Casa Branca de que Good era "uma terrorista doméstica" e que o agente agiu em legítima defesa.

"Os fatos da situação são que o veículo foi usado como arma e atacou o agente. Ele se defendeu e defendeu as pessoas ao seu redor [...] Isso é um ato de terrorismo doméstico", reiterou Noem em entrevista à CNN.

Ela também criticou o governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey: "Eles incentivaram a destruição e a violência que vimos em Minneapolis nos últimos dias."

Os dois democratas questionaram a postura do governo federal. Frey criticou o fato de as autoridades locais terem sido excluídas da investigação conduzida pelo FBI.

"A investigação deve ser neutra e imparcial, com verificação dos fatos", disse Frey à CNN.

"Claro que é preciso fazer cumprir as leis, mas também existe a obrigação de aplicá-las e conduzir o trabalho de fiscalização de forma constitucional", acrescentou.

rh/eml/md/mlm/lb/mr/lm/rpr

