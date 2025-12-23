Lady Gaga lança show gratuito no YouTube na véspera de Natal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira (22/12) as primeiras imagens do filme-concerto “Lady Gaga in Harlequin Live – One Night Only”. A produção registra uma performance ao vivo das músicas do álbum “Harlequin” e será transmitida gratuitamente no canal oficial da artista no YouTube nesta quarta (24/12), véspera de Natal, às 21h (horário de Brasília).

Gravado no histórico Belasco Theatre, em Los Angeles, em setembro de 2024, o espetáculo marca a única apresentação em que Gaga interpretou ao vivo as faixas do álbum. O trabalho foi concebido como um projeto complementar ao filme “Coringa: delírio a dois”, no qual a cantora interpreta Arlequina, ao lado de Joaquin Phoenix como Coringa.

Apesar de o longa-metragem ter tido desempenho abaixo do esperado nas bilheterias e causado prejuízos à Warner Bros., “Harlequin” seguiu um caminho distinto na música. Reconhecido pela Recording Academy como um trabalho independente, o disco concorre ao Grammy de Melhor Álbum Pop Tradicional e alcançou o topo das paradas de jazz da Billboard, sendo amplamente elogiado pela crítica especializada.

Em entrevista à Variety, Lady Gaga comentou o lançamento surpresa do projeto e a escolha da data. “É um projeto meio rebelde. E, para os padrões da Harlequin, o Natal é a época perfeita para lançar algo rebelde”, afirmou. A artista também destacou o desejo de presentear os fãs, conhecidos como little monsters, com algo especial durante a temporada natalina.

A performance apresentada em “Lady Gaga in Harlequin live – one night only” traz releituras de clássicos do pop e do jazz, além de composições originais. “Temos algo muito especial para nós, e estamos felizes de compartilhar com os fãs”, disse Gaga.

Fase produtiva e novas músicas

O lançamento do show acontece em um dos momentos mais produtivos da carreira da cantora. Poucos meses depois de lançar “Harlequin”, a cantora apostou em “Mayhem”, seu último álbum de estúdio, que marca sua volta ao pop em uma fase mais teatral, intensa e visceral, atualmente levado aos palcos na turnê “Mayhem ball”.

Mesmo com a agenda cheia, a artista revelou que já está trabalhando em novas músicas. Em entrevista para o apresentador Zane Lowe, no programa "Apple music 1", Gaga explicou que a energia do público tem sido essencial para o processo criativo. “Tenho feito muita música, e é muito bom criar quando você vê seus fãs todas as noites, porque energeticamente você está exatamente onde precisa estar”, afirmou.

Segundo a cantora, a troca com o público não termina quando o show acaba. As reações da plateia e o clima emocional das apresentações influenciam diretamente suas composições. Para ela, lançar dois álbuns em menos de um ano foi um movimento natural: enquanto “Harlequin” dialoga com o cinema e o universo psicológico da personagem, “Mayhem” representa uma estética mais agressiva e performática.

A entrevista também reacendeu especulações sobre uma possível colaboração entre Lady Gaga e The Weeknd. Recentemente, o cantor canadense publicou no Instagram uma foto antiga de Gaga, da era “The fame” (2008), em frente a um carro com a placa personalizada “LADYGAGA”, sem legenda.

Ao comentar o episódio, Gaga preferiu manter o mistério. “Eu amo o Abel. É tudo o que posso dizer”, disse, sorrindo. Ela aproveitou o momento para refletir sobre o início da carreira. “Naquela foto, eu pareço tão imersa, completamente presente naquele momento. Eu dirigia artisticamente cada imagem e cada detalhe que queria que meus fãs vissem”, declarou, elogiando o gesto do colega.

Embora rumores de uma colaboração já tenham surgido no passado, nenhuma parceria foi confirmada até o momento.

Susto em show na Austrália

Durante a atual turnê, Lady Gaga também viveu um momento de tensão. Em uma apresentação recente em Sydney, na Austrália, a cantora precisou interromper o show após o dançarino Michael Dameski cair do palco. No momento do acidente, chovia intensamente, deixando o piso escorregadio.

O bailarino caiu em meio à multidão e chegou a desaparecer por alguns instantes, o que levou Gaga a descer do palco para verificar se ele estava bem. Michael não sofreu ferimentos e retornou à apresentação. No entanto, a chuva voltou a se intensificar, forçando uma nova pausa no show, que só foi retomado depois de a tempestade diminuir.

